Bu defa Honda ve Toyota! Japon otomobil devleri 14 milyondan fazla aracı geri çağırdı

27 Aralık 2023 10:42 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 10:48

Parça imalatçısı Denso Corp'un üretimi kusurlu yakıt pompaları nedeniyle küresel düzeyde 14,5 milyon araç geri çağrıldı. Resmi Kyodo ajansı, Denso üretimi kusurlu yakıt pompalarının kullanıldığı farklı markalardan geri çağrılacak araçların son durumunu araştırdı. Araştırma sonucuna göre Honda Motor 8,3 milyon aracını, Toyota Motor ise 6,2 milyon aracını, kusurlu yakıt pompaları sebebiyle geri çağırdı.

Güneydeki Aiçi eyaleti merkezli parça üreticisi Denso'nun yakıt pompalarında kusur saptanmış ve bunun, aracın durmasına yol açabileceği tespit edilmişti. Kusurun tespiti sonrası Denso Başkanı Hayaşi Shinnosuke, müşterilerinden ve Japon kamuoyundan özür dilemişti.

Denso firması açıklamasında ise "kusurlu yakıt pompasına sahip modellerde şimdiye kadar kaza ve yaralanma saptanmadığı" bildirilmişti.

TOYOTA 1 MİLYONDAN FAZLA ARACI BAŞKA BİR HATADAN GERİ ÇAĞIRDI

Öte yandan Toyota, bir başka hata nedeniyle de araçlarını geri çağırdı. Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Lexus, bazı sedan ve SUV modellerinde hava yastığı sensöründeki sorunun araç içindekilerin ağırlığını yanlış tahmin ederek, muhtemel bir çarpışma durumunda hava yastığının doğru şekilde açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin araçta güncelleme yapacak.

Geri çağırma, 2020-2022 yıllarında üretilen Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 Highlander ve Sienna Hybrid araçları kapsıyor. Bu araçların 1 milyonu ABD'de satılan araçlardan oluşuyor.

Yetkili Toyota bayileri söz konusu sensörleri inceleyecek ve gerekirse değiştirecek.

Toyota, Şubat 2024'te araç sahiplerini geri çağırma konusunda bilgilendirmeye başlamayı planlıyor.