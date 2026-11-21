Fiat Doblo Combi, üç yıllık aranın ardından yeniden Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilerek bayilerdeki yerini aldı. Easy, Premio ve Premio Plus donanımlarıyla sunulan modelin kasım ayına özel kredi kampanyalı fiyatları 1.491.500 TL’den başlıyor.

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Türkiye’de üretimine 2023’te ara verilen Fiat Doblo, 2026’nın son çeyreğinde Bursa’daki üretim hatlarına döndü. K9 projesi kapsamında üretilen Doblo Combi’nin Türkiye genelindeki yetkili satıcılara ulaşmasıyla birlikte motor, donanım ve satın alma seçenekleri de gündeme geldi.

Model ailesinde benzinli ve dizel motorlar bulunurken otomatik şanzıman isteyenlere 1,5 litrelik dizel seçenek sunuluyor. Donanım seviyesine göre değişen kredi kampanyasında ise 1 milyon TL için yüzde sıfır faizli finansman imkanı bulunuyor.

Bursa üretimi Fiat Doblo bayilere ulaştı: İşte kasım fiyatları

FİAT DOBLO COMBİ KASIM 2026 FİYATLARI

Doblo Combi’nin tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları 1.585.900 TL ile 2.172.900 TL arasında değişiyor. Kasım ayına özel kredi kampanyalı tutarlar ise 1.491.500 TL’den başlayıp Premio Plus otomatikte 2.043.300 TL’ye ulaşıyor.

Donanım Motor Şanzıman Liste fiyatı Kredi kampanyalı fiyat Easy 1.2 turbo benzinli, 110 HP 6 ileri manuel 1.585.900 TL 1.491.500 TL Easy 1.5 BlueHDi dizel, 130 HP 6 ileri manuel 1.732.900 TL 1.629.700 TL Easy 1.5 BlueHDi dizel, 130 HP 8 ileri otomatik 1.827.900 TL 1.719.000 TL Premio 1.2 turbo benzinli, 110 HP 6 ileri manuel 1.724.900 TL 1.622.200 TL Premio 1.5 BlueHDi dizel, 130 HP 6 ileri manuel 1.874.900 TL 1.763.200 TL Premio 1.5 BlueHDi dizel, 130 HP 8 ileri otomatik 1.986.900 TL 1.868.400 TL Premio Plus 1.5 BlueHDi dizel, 130 HP 8 ileri otomatik 2.172.900 TL 2.043.300 TL

BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR SEÇENEKLERİ

Ürün gamının girişinde bulunan 1,2 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, 110 HP güç ve 205 Nm tork üretiyor. Bu motor, altı ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor ve Easy ile Premio donanımlarında tercih edilebiliyor.

Dizel tarafta ise 1,5 litrelik dört silindirli BlueHDi motor bulunuyor. 130 HP güç ve 300 Nm tork üreten motor, altı ileri manuel veya sekiz ileri otomatik şanzımanla sunuluyor. En üstteki Premio Plus donanımı, fiyat listesinde dizel-otomatik kombinasyonuyla yer alıyor.

Bursa üretimi Fiat Doblo bayilere ulaştı: İşte kasım fiyatları

ÜÇ DONANIM SEVİYESİNDE FARKLI ÖZELLİKLER

Doblo Combi’de çift sürgülü yan kapılar, modüler koltuk düzeni ve 775 litreye kadar bagaj hacmi bulunuyor. Easy donanımında 10 inç dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli, elektrikli park freni ve arka park sensörleri yer alıyor. Ön çarpışma uyarısı, acil durum freni, şerit takip sistemi ve sürücü yorgunluk uyarısı da başlangıç donanımının özellikleri arasında.

Premio’da çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı direksiyon, bağımsız katlanabilen arka koltuklar ve katlanabilir elektrikli aynalar ekleniyor. Premio Plus ise adaptif hız sabitleme, kör nokta uyarısı, ön park sensörleri, 180 derecelik geri görüş kamerası, kablosuz şarj ve Magic Top cam tavan gibi özelliklerle ayrışıyor.

300 MİLYON DOLARLIK PROJEYLE BURSA’YA DÖNDÜ

Doblo’nun yeniden yerli üretime geçmesi, yaklaşık 300 milyon dolarlık K9 yatırımı kapsamında gerçekleşti. Proje, Tofaş’a yıllık 100 bin araçlık ilave üretim kapasitesi kazandırırken yaklaşık bin kişilik yeni istihdam hedefi de taşıyor.

İlk kez 2000 yılında Bursa’da üretilen Doblo’nun Türkiye’deki satışları bugüne kadar 600 bin adedi aştı. Model, üç yıl boyunca ithal olarak sunulmasının ardından Combi gövdesiyle yeniden Bursa’da üretilmeye başlandı. Böylece Fiat’ın Scudo ve Ulysse’nin ardından yerli üretim hafif ticari ürün gamına Doblo da katıldı.

SIFIR FAİZLİ KREDİDE VADE DONANIMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Kasım kampanyasında Doblo Combi Easy ve Premio için 1 milyon TL’ye altı ay vadeli yüzde sıfır faizli ticari kredi sunuluyor. Premio Plus’ta ise aynı kredi tutarı için vade dokuz aya çıkıyor.

Finansman kampanyasına alternatif olarak Doblo Combi’de 150 bin TL’ye varan nakit indirim açıklanıyor.

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