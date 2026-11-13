T-Otomobil

Chery Kasım 2026 fiyat listesi güncellendi: İşte indirim kampanyaları

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Chery Kasım 2026 fiyat listesi güncellendi: İşte indirim kampanyaları
Başlık ResmiChery Kasım 2026 fiyat listesi güncellendi: İşte indirim kampanyaları

Çinli otomobil devi Chery'nin Kasım 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Marka, kan kaybını durdurmak için Yeni Tiggo 7 modelinde 180 bin TL'ye varan nakit indirimi ve yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası başlattı. İşte Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8'in Kasım 2026 kampanyalı satış fiyatları...

Kaydet
|

Son yıllarda Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarındaki satışları dikkat çekerken, Chery’nin uygun fiyat politikası satış rakamlarını yukarı çekmişti.

2024 yılında 57 bin 47 adetlik satışa ulaşan Chery, 2025’te yaklaşık yüzde 50 düşüşle 28 bin 579 adede kadar geriledi. 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 18 bin 665 adetlik satış rakamına ulaştı.

Türkiye’de Tiggo8 ve Tiggo7 modellerini satan Chery, artık uygun fiyat cazibesini de kaybetti.

Chery Kasım 2026 fiyat listesi güncellendi: İşte indirim kampanyaları
Başlık ResmiChery Kasım 2026 fiyat listesi güncellendi: İşte indirim kampanyaları


TİGGO 7’DE KAMPANYA

2026 model Yeni Tiggo 7’nin 4x2 Comfort modelinde 180.000 TL indirim ile birlikte, 400.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99’la kredi sunuluyor.

KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Chery Tiggo 7 Kasım 2026 fiyat listesi

Model YılıDonanımListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)
2026Comfort 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT2.180.0001.999.000
2026Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT2.652.0002.580.000
2026Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT2.720.000-
Chery Kasım 2026 fiyat listesi güncellendi: İşte indirim kampanyaları
Başlık ResmiChery Kasım 2026 fiyat listesi güncellendi: İşte indirim kampanyaları

Chery Tiggo 8 Kasım 2026 fiyat listesi

Model YılıDonanımListe Fiyatı (TL)
2026Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT2.790.000
Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER