Çinli otomobil devi Chery'nin Kasım 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Marka, kan kaybını durdurmak için Yeni Tiggo 7 modelinde 180 bin TL'ye varan nakit indirimi ve yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası başlattı. İşte Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8'in Kasım 2026 kampanyalı satış fiyatları...

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Son yıllarda Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarındaki satışları dikkat çekerken, Chery’nin uygun fiyat politikası satış rakamlarını yukarı çekmişti.



2024 yılında 57 bin 47 adetlik satışa ulaşan Chery, 2025’te yaklaşık yüzde 50 düşüşle 28 bin 579 adede kadar geriledi. 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 18 bin 665 adetlik satış rakamına ulaştı.



Türkiye’de Tiggo8 ve Tiggo7 modellerini satan Chery, artık uygun fiyat cazibesini de kaybetti.

Chery Kasım 2026 fiyat listesi güncellendi: İşte indirim kampanyaları



TİGGO 7’DE KAMPANYA



2026 model Yeni Tiggo 7’nin 4x2 Comfort modelinde 180.000 TL indirim ile birlikte, 400.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99’la kredi sunuluyor.

KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU



Chery Tiggo 7 Kasım 2026 fiyat listesi

Model Yılı Donanım Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) 2026 Comfort 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.180.000 1.999.000 2026 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.652.000 2.580.000 2026 Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.720.000 -

Chery Kasım 2026 fiyat listesi güncellendi: İşte indirim kampanyaları

Chery Tiggo 8 Kasım 2026 fiyat listesi

Model Yılı Donanım Liste Fiyatı (TL) 2026 Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.790.000

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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