Chery Kasım 2026 fiyat listesi güncellendi: İşte indirim kampanyaları
Çinli otomobil devi Chery'nin Kasım 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Marka, kan kaybını durdurmak için Yeni Tiggo 7 modelinde 180 bin TL'ye varan nakit indirimi ve yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası başlattı. İşte Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8'in Kasım 2026 kampanyalı satış fiyatları...
Son yıllarda Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarındaki satışları dikkat çekerken, Chery’nin uygun fiyat politikası satış rakamlarını yukarı çekmişti.
2024 yılında 57 bin 47 adetlik satışa ulaşan Chery, 2025’te yaklaşık yüzde 50 düşüşle 28 bin 579 adede kadar geriledi. 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 18 bin 665 adetlik satış rakamına ulaştı.
Türkiye’de Tiggo8 ve Tiggo7 modellerini satan Chery, artık uygun fiyat cazibesini de kaybetti.
TİGGO 7’DE KAMPANYA
2026 model Yeni Tiggo 7’nin 4x2 Comfort modelinde 180.000 TL indirim ile birlikte, 400.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99’la kredi sunuluyor.
KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU
Chery Tiggo 7 Kasım 2026 fiyat listesi
|Model Yılı
|Donanım
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|2026
|Comfort 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT
|2.180.000
|1.999.000
|2026
|Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT
|2.652.000
|2.580.000
|2026
|Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT
|2.720.000
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Chery Tiggo 8 Kasım 2026 fiyat listesi
|Model Yılı
|Donanım
|Liste Fiyatı (TL)
|2026
|Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT
|2.790.000