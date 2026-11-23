Almanya’daki RWTH Aachen Üniversitesi’nin araştırması, Çinli üreticilerin elektrik motorlarını Avrupalı ve ABD’li rakipleriyle karşılaştırdı. 115 motorun incelendiği çalışma, temel yapının büyük ölçüde benzer olduğunu, farklılıkların malzeme seçimi ve üretim ayrıntılarında yoğunlaştığını ortaya koydu.

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Elektrikli otomobillerde teknoloji yarışı genellikle batarya kapasitesi, menzil ve şarj hızı üzerinden değerlendiriliyor. RWTH Aachen Üniversitesi’nin elektrikli ulaşım bileşenleri üzerine çalışan PEM birimi ise bu kez motorların iç yapısına odaklandı. Energies dergisinde yayımlanan araştırmada, 2019–2025 model yıllarındaki 80 araçta kullanılan 115 elektrik motoruna ait veriler incelendi.

Çin pazarını merkeze alan çalışma, Avrupa ve ABD ağırlıklı önceki araştırmanın verileriyle karşılaştırıldı. İnceleme yalnızca motor gücüyle sınırlı tutulmadı, gövde yapısı, şanzıman, güç elektroniği, soğutma sistemi ve motorun iç bileşenleri de değerlendirildi.

TEMEL TASARIM BENZER, MALZEME TERCİHLERİ FARKLI

Araştırmaya göre Çin, Avrupa ve ABD kaynaklı elektrikli tahrik üniteleri, temel mimari bakımından birbirinden köklü biçimde ayrılmıyor. Motor gövdeleri, rotor ve stator geometrileri ile yeni modellerdeki soğutma yaklaşımları benzer gelişim çizgileri izliyor.

Farkın belirginleştiği alanlardan biri gövde malzemesi. Çinli üreticiler bazı tahrik ünitelerinde magnezyum alaşımlarına yönelirken Avrupalı üreticilerde alüminyum kullanımı öne çıkıyor. Araştırmada değerlendirilen magnezyum çözümleri, geleneksel alüminyum gövdelere kıyasla yaklaşık yüzde 20–30 ağırlık avantajı sağlayabiliyor.

Elektrik akımını bileşenlere dağıtan iletken baralarda da farklı tercihler görülüyor. Çinli üreticilerde toz kaplamalı çözümler yaygınken Avrupa tarafında birden fazla bakır iletkenin plastik bir taşıyıcıya yerleştirildiği daha karmaşık düzenekler kullanılıyor.

GÜÇ YOĞUNLUĞU YAKLAŞIK YÜZDE 45 ARTTI

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, incelenen kalıcı mıknatıslı senkron motorlarda ortalama tepe güç yoğunluğunun yükselmesi. 2019 örneklerinde kilogram başına 1,68 kW olan değer, 2024 ve 2025 modellerinde 2,43 kW’a ulaşıyor. Yaklaşık yüzde 45’lik artış, farklı model yılları arasındaki gelişimi gösteriyor.

Bu değişimde daha yüksek motor devirleri önemli rol oynuyor. 2020–2022 dönemindeki örneklerde azami devirler ağırlıklı olarak 8 bin–17 bin devir/dakika aralığındayken yeni ünitelerde 20 bin devir ve üzerindeki değerler yaygınlaşıyor. İncelenen bazı motorlar 30 bin 500 devir/dakikaya kadar çıkabiliyor.

Araştırmacılar, yüksek devirlerin daha küçük bileşenlerle yüksek güç elde edilmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte üreticiler bu imkanı her zaman motoru küçültmek için kullanmıyor, bazı tasarımlarda öncelik otomobilin ulaşabileceği hızı artırmak olabiliyor.

SOĞUTMA VE BÜTÜNLEŞİK TASARIM ÖNE ÇIKIYOR

Motor, şanzıman ve güç elektroniğinin birbirine daha yakın yerleştirildiği, ortak gövde yapılarının kullanıldığı üniteler de yaygınlaşıyor. İncelenen örneklerde 2022’den itibaren bu tür bütünleşik tasarımlar ağırlık kazanıyor.

Soğutmada ise geleneksel su ceketlerine ek olarak rotor ve statorun doğrudan yağla soğutulduğu çözümler daha fazla kullanılıyor. Ancak bu değişim, üretimde daha yüksek sızdırmazlık hassasiyeti ve farklı birleştirme yöntemleri gerektiriyor.

ARAŞTIRMA TEK BİR KAZANAN İLAN ETMİYOR

Çalışma, Çinli motorların genel olarak daha ucuz, daha verimli veya daha dayanıklı olduğunu kanıtlayan bir karşılaştırma sunmuyor. Öncelikle tasarım ve üretim teknolojilerindeki tercihleri ortaya koyuyor.

Hammaddeye erişim, işçilik maliyetleri ve çevre düzenlemeleri bu tercihleri açıklayabilecek etkenler arasında gösteriliyor. Ancak araştırmacılar, bunların etkisini kesin biçimde ayırmanın mevcut verilerle mümkün olmadığını vurguluyor.

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