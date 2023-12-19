Çinli elektrikli araç üreticisi çığır açtı! Nio ET7 modeli menzil rekoru kırdı

19 Aralık 2023 15:05 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 15:06

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elektrikli otomobil endüstrisinde son yılların en çok araştırılan konularının başında katı hal piller geliyor. Özellikle yüksek menzil sunması beklenen katı hal piller konusunda sektörün önde gelen isimleri sürekli bir arayış içinde. Henüz katı hal pil teknolojisi ticarileştirilmiş olmasa da Çin'de bu alanda önemli yatırımlar yapıldığı görülüyor.

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Nio'nun CEO'su Willam Li, ET7 model araçla yapılan 14 saatlik test yolculuğunu canlı olarak yayınladı. 150 kWh’lık yarı katı hal pilinin test edildiği yolculukta 1044 km (650 mil) menzile ulaşıldı. Rotaya ulaştıklarında aracın bataryası yüzde 3'dü. Yani 30-40 kilometre daha yol katedebilirdi.

Otomobil üreticisi, Nio ET7'nin tek şarjla yaklaşık 1100 km menzile ulaşacağını ileri sürüdü.

ET7 TESTİNE İLİŞKİN VERİLER AÇIKLANDI

Nio CEO'su William Li, 150 kWh’lik pilin daha önce Kunming ve Beihai arasındaki bir rotada test edildiğini ve 1145 kilometre menzil ile seri üretilen elektrikli araçlarda menzil rekoru kırdığını açıkladı.

Teste ilişkin, yolculuğun yüzde 92'sinin şirketin otonom sürüş sistemi "NOP+" ve maksimum 90 km/s hızda gerçekleştirildiği verilen bilgiler arasında. Enerji tüketimi ise 13.2 kWsa/100 km. Ayrıca ortalama hız 84 km/s olarak belirtildi.

Diğer bilgiler arasında; -2 ila 12 derece sıcaklık, ortalama 20 derece kabin sıcaklığı, 190 kg kabin ağırlığı, maksimum 316 metre rakım.

Testte kullanılan 150 kWsa'lik katı hal pil modeli, Pekin'de faaliyet gösteren WeLion New Energy Technology şirketi tarafından geliştirilmiş ve 2020 yılında ilk defa tanıtılmıştı. Bu batarya paketindeki her bir hücre 360 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Ayrıca bataryanın soğutma verimliliğinin diğer bataryalara nazaran altı kat daha güçlü olduğu ileri sürülüyor.

Nio Başkanı Qin Lihong, kullanılan 150 kWsa'lik bataryanın markanın ürün gamındaki ET5 modeliyle aynı fiyata sahip olduğunu belirterek katı hal pil teknolojisinin sektördeki kullanımının önündeki en büyük engelin maliyet olduğunu açıkladı. ET5 modelinin şu anda en düşük versiyonu 42 bin 100 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

Öte yandan, Nio markası, yeni katı hal pillerin Nisan 2024'te seri üretime geçeceğini belirtti.