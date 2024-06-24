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Haberler > T-Otomobil > Çinliye vergi Avrupalı markalara fırsat oldu! Otomobilde satışlar hızlandı, stokları eridi

Çinliye vergi Avrupalı markalara fırsat oldu! Otomobilde satışlar hızlandı, stokları eridi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çinliye vergi Avrupalı markalara fırsat oldu! Otomobilde satışlar hızlandı, stokları eridi

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 Temmuzda fiyatlara yansıyacak olan Çinlilere özel ek vergi, haziranda satışları hızlandırdı. Artıştan önce araba almak isteyenler bayilere koşarken, 7 temmuz öncesi stok eritmeye çalışan birçok markada araç tükendi. Sektör, Çin vergisini Avrupalı markalara “fırsat” olarak değerlendirdi…

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Türkiye otomotiv sektörü, dokuz günlük bayram tatiline rağmen hızlı bir haziran ayını geride bırakmaya hazırlanıyor. Bir yandan Çin menşeli otomobiller için hazırlanan yüzde 40’lık ek gümrük vergisi düzenlemesi diğer taraftan da Avrupa’nın yeni GSR II standartlarının temmuz ayının hemen başında devreye girecek olması, haziran ayında pazarın hiç olmadığı kadar yoğun geçmesine neden oldu.

Otomotiv pazarını değerlendiren sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, yılın ilk beş aylık döneminde 480 bin adet seviyesinden kapanan sıfır kilometre otomotiv satışlarının haziran ayıyla birlikte 600 bin adet seviyesine çıkacağını söyledi.

Çinliye vergi Avrupalı markalara fırsat oldu! Otomobilde satışlar hızlandı, stokları eridi - 1. Resim

Haziran beklentisini 100-120 bin adet seviyesinde açıklayan Yalçın “Haziran ayında pazarda satılan araçların yüzde 26’sı yani her dört araçtan biri indirime girdi. 7 Temmuz’a kadar stok eritmek için bazı markalar tarafından hazırlanan özel kampanyaların da haziran için etkisi büyük. 8 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan Çinli markalara yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisinin etkileri haziran ayında belirgin bir şekilde hissedildi. Çinli markaların 8 Temmuz sonrası fiyatları artacağı için tüketici nezdinde önemli bir yoğunluk oluştu. Ayrıca Çinli markalar da gelecek ek vergiye rağmen fiyatlarında damping yaptılar ve uygun fiyatlı otomobiller sundular. Tüm bunlar düşünüldüğünde pazarın yıl sonunda bir milyon adedin üzerinde kapanacağını düşünüyoruz” dedi. 

KÖPÜK SÖNDÜ 

İkinci el tarafında stokçular tarafından oluşan köpüğün alınan tedbirlerle artık söndüğüne dikkat çeken Hüsamettin Yalçın, kredi problemi ve sıfır kilometrelerde peş peşe gelen kampanyalarının ikinci elde fiyatları yüzde 30 aşağı çektiğini açıkladı. Yalçın konuşmasında “Yılın ikinci yarısında, ikinci el tarafında bazı değişiklikler bekliyoruz. Senenin son çeyreğinde, özellikle de eylül ayı sonrası ikinci elde bir toparlanma öngörüyoruz. Öte yandan ek vergi sebebiyle sıfırda yaşanan fiyat artışı ikinci eli de yukarı taşıyacaktır. 2024’ün ikinci yarısı markalar için yoğun kampanyalar dönemi olacak” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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