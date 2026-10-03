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T-Otomobil

Citroen Ekim ayı fiyat listesi belli oldu: Tüm modellere zam geldi

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Citroen Ekim ayı fiyat listesi belli oldu: Tüm modellere zam geldi
Başlık ResmiCitroen Ekim ayı fiyat listesi belli oldu: Tüm modellere zam geldi

Fransız üretici Citroen, Ekim fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, C4, Ami ve C5 modellerinin birçoğunda küçük zamlar yaparken, indirim kampanyalarını da paylaştı.

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Citroen Ekim ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı.

Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan indirim kampanyası dikkat çekiyor.

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Markanın tüm modellerine zam gelirken, model ve donanıma göre 200 bin TL’nin üzerinde indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı.

Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin 2026 model yılı versiyonlarında küçük zamlar devam ediyor.

AMİ
VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyatı (TL)Fark (TL)
6 kW Elektrik MotorAmi2026605.000575.000-30.000
6 kW Elektrik MotorAmi Dark Side2026620.000590.000-30.000
6 kW Elektrik MotorAmi Sunrise2026645.000615.000-30.000
6 kW Elektrik MotorAmi Sunset2026645.000615.000-30.000
6 kW Elektrik MotorAmi2025565.000535.000-30.000
6 kW Elektrik MotorAmi Buggy2025605.000465.000-140.000

Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 120 bin TL indirim uygulanıyor. İşte Ekim 2026 Citroen e-C3 fiyat listesi…

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
83 kW Elektrikli MotorPlus20261.645.000
83 kW Elektrikli MotorMax20261.725.0001.605.000-120.000

C3 Aircross Hybrid’te ise her donanım seviyesinde 120.000 TL’lik indirim uygulanıyor. İşte Ekim 2026 Citroen C3 Aircross Hybrid fiyat listesi…

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Plus20262.280.000
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Collection20262.290.0002.190.000-100.000
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Max20262.320.0002.200.000-120.000

Elektrikli e-C3 Aircross’ta ise indirim kampanyası uygulanmıyor. İşte Ekim 2026 Citroen e-C3 Aircross fiyat listesi…

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)
83 kW Elektrikli Motor Standart MenzilMax20261.875.000
83 kW Elektrikli Motor Uzun MenzilCollection20261.990.000
83 kW Elektrikli Motor Uzun MenzilMax20262.020.000

Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde de Ekim ayında zam yapıldı. İşte Ekim ayı Citroen C4 ve C4 X Hybrid 145 fiyatları…

C4 VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
1.2 Hybrid 145 - eDCS6You20262.295.0002.140.000-155.000
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Max20262.345.000
C4 X VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
1.2 Hybrid 145 - eDCS6You20262.295.0002.140.000-155.000
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Max20262.345.000

İşte Ekim ayı Elektrikli Citroen e-C4 fiyatları…

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
115 kW Elektrikli MotorMax20262.375.0002.150.000-225.000

Ekim ayı Elektrikli Citroen e-C4 X fiyatları…

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
115 kW Elektrikli MotorMax20262.340.0002.150.000-190.000

Ekim ayı Citroen C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları…

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)Fark (TL)
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Plus20262.865.0002.714.000-151.000
1.2 Hybrid 145 - eDCS6Max20263.050.000

Ekim ayı Elektrikli Citroen e-C5 Aircross fiyatları…

VersiyonDonanımModel YılıListe fiyatı (TL)
157 kW Elektrikli MotorPlus20262.430.000
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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