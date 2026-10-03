Hyundai, Ekim ayında geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre marka Ekim ayında tüm modellerine zam yaptı. İşte model model Hyundai Ekim 2026 fiyatları…

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Güney Koreli marka Hyundai, Ekim ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerine zam yaparken, bazı modellerinde de indirim kampanyaları sunuyor.

Peki Ekim ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Hyundai modellerinde ne kadar zam yapıldı? İşte Ekim 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…

Modellerden Kona, Kona Elektrik, Tucson ve INSTER modellerinin 2025 model yılı versiyonları hala satışta.

200.000 TL’YE VARAN İNDİRİMLER

Markanın bazı modellerinde 200.000 TL'ye varan indirim kampanyaları uygulanıyor.

2026 model Tucson’da 130 bin TL, Bayon ve i20’de 200 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

HYUNDAİ İ20 EKİM 2026 FİYATLARI

i20 Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin Manuel 1.582.000 1.575.000 7.000 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.759.000 1.759.000 0 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.965.000 1.780.666 184.334 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 2.091.000 1.898.165 192.835

Hyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar

HYUNDAİ İ30 EKİM AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort 2026 Benzin DCT 2.120.000 2.120.000 i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.320.000 2.320.000

HYUNDAİ BAYON EKİM 2026 FİYATLARI

Bayon Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump 2026 Benzin Manuel 1.672.000 1.645.000 27.000 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.745.000 1.665.000 80.000 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 2.067.000 1.869.832 197.168 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 2.212.000 2.057.000 155.000

HYUNDAİ KONA EKİM 2026 FİYATLARI

Kona Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.6 T-GDI 180 PS Prime 2025 Benzin DCT 2.366.000 2.295.000 71.000 1.6 T-GDI 180 PS Prime 2026 Benzin DCT 2.385.000 2.385.000 0 99 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 2.400.000 2.270.000 130.000 99 kW Advance (GSR-2-C) 2026 Elektrik Otomatik 2.479.000 2.349.000 130.000

Hyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar

HYUNDAİ TUCSON EKİM FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus 2025 Dizel DCT 3.682.000 3.592.000 90.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort 2026 Benzin DCT 2.599.000 2.599.000 0 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.771.000 2.679.000 92.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite 2026 Benzin DCT 3.520.000 3.390.000 130.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus 2026 Benzin DCT 3.770.000 3.690.000 80.000 Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof 2026 Dizel DCT 2.790.000 2.790.000 0

Hyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar

INSTER EKİM 2026 FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 84,5 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 1.845.000 1.695.000 150.000 71,1 kW Dynamic 2026 Elektrik Otomatik 1.670.000 1.520.000 150.000 84,5 kW Advance 2026 Elektrik Otomatik 1.920.000 1.770.000 150.000 84,5 kW Cross Advance 2026 Elektrik Otomatik 1.970.000 1.820.000 150.000

IONIQ 5 EKİM 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 125 kW Dynamic Visionroof 2026 Elektrik Otomatik 3.350.000 3.350.000 160 kW Progressive 2026 Elektrik Otomatik 3.999.000 3.999.000

IONIQ 6 EKİM 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 125 kW Standart Menzil Advance 2026 Elektrik Otomatik 3.246.000 3.246.000 160 kW Uzun Menzil Progressive 2026 Elektrik Otomatik 3.795.000 3.795.000

IONIQ 9 EKİM 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 160kW (218PS) RWD Progressive 2026 Elektrik Otomatik 6.040.000 6.040.000 226kW (307PS) AWD Calligraphy 2026 Elektrik Otomatik 7.190.000 7.190.000

SANTA FE HİBRİT EYLÜL 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive 2026 Benzin Otomatik 6.180.000 6.180.000

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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