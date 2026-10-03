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T-Otomobil

Hyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar

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Hyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar
Başlık ResmiHyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar

Hyundai, Ekim ayında geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre marka Ekim ayında tüm modellerine zam yaptı. İşte model model Hyundai Ekim 2026 fiyatları…

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Güney Koreli marka Hyundai, Ekim ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerine zam yaparken, bazı modellerinde de indirim kampanyaları sunuyor.

Peki Ekim ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Hyundai modellerinde ne kadar zam yapıldı? İşte Ekim 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…

Modellerden Kona, Kona Elektrik, Tucson ve INSTER modellerinin 2025 model yılı versiyonları hala satışta.

200.000 TL’YE VARAN İNDİRİMLER

Markanın bazı modellerinde 200.000 TL'ye varan indirim kampanyaları uygulanıyor.

2026 model Tucson’da 130 bin TL, Bayon ve i20’de 200 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

HYUNDAİ İ20 EKİM 2026 FİYATLARI

i20 VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump (GSR2C & E-Call)2026BenzinManuel1.582.0001.575.0007.000
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT1.759.0001.759.0000
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT1.965.0001.780.666184.334
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT2.091.0001.898.165192.835
Hyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar
Başlık ResmiHyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar

HYUNDAİ İ30 EKİM AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort2026BenzinDCT2.120.0002.120.000
i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime2026BenzinDCT2.320.0002.320.000

HYUNDAİ BAYON EKİM 2026 FİYATLARI

Bayon VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump2026BenzinManuel1.672.0001.645.00027.000
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT1.745.0001.665.00080.000
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT2.067.0001.869.832197.168
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT2.212.0002.057.000155.000

HYUNDAİ KONA EKİM 2026 FİYATLARI

Kona VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
1.6 T-GDI 180 PS Prime2025BenzinDCT2.366.0002.295.00071.000
1.6 T-GDI 180 PS Prime2026BenzinDCT2.385.0002.385.0000
99 kW Advance2025ElektrikOtomatik2.400.0002.270.000130.000
99 kW Advance (GSR-2-C)2026ElektrikOtomatik2.479.0002.349.000130.000

Hyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar
Başlık ResmiHyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar

HYUNDAİ TUCSON EKİM FİYATLARI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus2025DizelDCT3.682.0003.592.00090.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort2026BenzinDCT2.599.0002.599.0000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime2026BenzinDCT2.771.0002.679.00092.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite2026BenzinDCT3.520.0003.390.000130.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus2026BenzinDCT3.770.0003.690.00080.000
Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof2026DizelDCT2.790.0002.790.0000

Hyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar
Başlık ResmiHyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar

INSTER EKİM 2026 FİYATLARI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
84,5 kW Advance2025ElektrikOtomatik1.845.0001.695.000150.000
71,1 kW Dynamic2026ElektrikOtomatik1.670.0001.520.000150.000
84,5 kW Advance2026ElektrikOtomatik1.920.0001.770.000150.000
84,5 kW Cross Advance2026ElektrikOtomatik1.970.0001.820.000150.000

IONIQ 5 EKİM 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
125 kW Dynamic Visionroof2026ElektrikOtomatik3.350.0003.350.000
160 kW Progressive2026ElektrikOtomatik3.999.0003.999.000

IONIQ 6 EKİM 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
125 kW Standart Menzil Advance2026ElektrikOtomatik3.246.0003.246.000
160 kW Uzun Menzil Progressive2026ElektrikOtomatik3.795.0003.795.000

IONIQ 9 EKİM 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
160kW (218PS) RWD Progressive2026ElektrikOtomatik6.040.0006.040.000
226kW (307PS) AWD Calligraphy2026ElektrikOtomatik7.190.0007.190.000

SANTA FE HİBRİT EYLÜL 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive2026BenzinOtomatik6.180.0006.180.000
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Tesla Ekim ayı fiyat listesi: Model Y fiyatlarına zam
T-OTOMOBİL

Tesla Ekim ayı fiyat listesi: Model Y fiyatlarına zam
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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