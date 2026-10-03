Hyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar
Hyundai, Ekim ayında geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre marka Ekim ayında tüm modellerine zam yaptı. İşte model model Hyundai Ekim 2026 fiyatları…
Güney Koreli marka Hyundai, Ekim ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerine zam yaparken, bazı modellerinde de indirim kampanyaları sunuyor.
Peki Ekim ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Hyundai modellerinde ne kadar zam yapıldı? İşte Ekim 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…
Modellerden Kona, Kona Elektrik, Tucson ve INSTER modellerinin 2025 model yılı versiyonları hala satışta.
200.000 TL’YE VARAN İNDİRİMLER
Markanın bazı modellerinde 200.000 TL'ye varan indirim kampanyaları uygulanıyor.
2026 model Tucson’da 130 bin TL, Bayon ve i20’de 200 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.
HYUNDAİ İ20 EKİM 2026 FİYATLARI
|i20 Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|Manuel
|1.582.000
|1.575.000
|7.000
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|1.759.000
|1.759.000
|0
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|1.965.000
|1.780.666
|184.334
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|2.091.000
|1.898.165
|192.835
HYUNDAİ İ30 EKİM AYI FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|2.120.000
|2.120.000
|i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.320.000
|2.320.000
HYUNDAİ BAYON EKİM 2026 FİYATLARI
|Bayon Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump
|2026
|Benzin
|Manuel
|1.672.000
|1.645.000
|27.000
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|1.745.000
|1.665.000
|80.000
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|2.067.000
|1.869.832
|197.168
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|2.212.000
|2.057.000
|155.000
HYUNDAİ KONA EKİM 2026 FİYATLARI
|Kona Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2025
|Benzin
|DCT
|2.366.000
|2.295.000
|71.000
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.385.000
|2.385.000
|0
|99 kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|2.400.000
|2.270.000
|130.000
|99 kW Advance (GSR-2-C)
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|2.479.000
|2.349.000
|130.000
HYUNDAİ TUCSON EKİM FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2025
|Dizel
|DCT
|3.682.000
|3.592.000
|90.000
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|2.599.000
|2.599.000
|0
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.771.000
|2.679.000
|92.000
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|3.520.000
|3.390.000
|130.000
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2026
|Benzin
|DCT
|3.770.000
|3.690.000
|80.000
|Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof
|2026
|Dizel
|DCT
|2.790.000
|2.790.000
|0
INSTER EKİM 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|84,5 kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.845.000
|1.695.000
|150.000
|71,1 kW Dynamic
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|1.670.000
|1.520.000
|150.000
|84,5 kW Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|1.920.000
|1.770.000
|150.000
|84,5 kW Cross Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|1.970.000
|1.820.000
|150.000
IONIQ 5 EKİM 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|125 kW Dynamic Visionroof
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.350.000
|3.350.000
|160 kW Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.999.000
|3.999.000
IONIQ 6 EKİM 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|125 kW Standart Menzil Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.246.000
|3.246.000
|160 kW Uzun Menzil Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.795.000
|3.795.000
IONIQ 9 EKİM 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|160kW (218PS) RWD Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|6.040.000
|6.040.000
|226kW (307PS) AWD Calligraphy
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|7.190.000
|7.190.000
SANTA FE HİBRİT EYLÜL 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive
|2026
|Benzin
|Otomatik
|6.180.000
|6.180.000