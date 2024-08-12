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Dolandırıcıların gizli yöntemi artık fark edilebiliyor! Uzmanlar detayları açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dolandırıcıların gizli yöntemi artık fark edilebiliyor! Uzmanlar detayları açıkladı

T-Otomobil Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İkinci el otomobil sektöründe dolandırıcılar, araçların kilometrelerini düşük göstermek için farklı yöntemlere başvuruyor. Uzmanlar, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı otomobil alım satımı yapacak vatandaşları uyararak, aracın beyni, ABS kayıt beyni, hava yastığı kayıt beyni, konfor gösterge beyni ve direksiyon beyninin aynı sonucu vermesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yaz döneminde hareketlenen ikinci el otomobil pazarında, dolandırıcılar kilometre sorunu olan araçları daha az kilometreli göstermek amacıyla 'kilometre düşürme' yöntemine başvuruyor.

Bu yöntemle yüksek kilometreli araçlar, düşük kilometreli olarak belgelendiriliyor ve kusurları gizlenerek satışa sunuluyor. Oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, bu konuda yaptığı açıklamada, "150 bindeki bir arabanın kilometresi, 50 küsur bine düşürülerek yüksek fiyatla satılıyor. Bu durum, haksız kazanç sağlıyor ve alıcıyı mağdur ediyor" dedi.

Dolandırıcıların gizli yöntemi artık fark edilebiliyor! Uzmanlar detayları açıkladı - 1. Resim

DOLANDIRICILARA KARŞI 5'Lİ KİLOMETRE KONTROLÜ ÖNERİSİ

Oto ekspertiz uzmanı Uysal, kilometre dolandırıcılığına karşı vatandaşların mağdur olmamaları için kilometre testinin tam yapılmasını öneriyor. Uysal, "Muayene sırasında araç üzerindeki kilometre görülse de, bu rakamın doğruluğu beyin kontrolüyle teyit edilmeli. Kilometre düşürme işlemi, ABS, hava yastığı, konfor, gösterge, direksiyon beyni ve aracın kendi beyni ile yapılacak kapsamlı bir kontrolle anlaşılabilir. Bu beşli kontrol, aracın kilometresinde herhangi bir müdahale olup olmadığını ortaya çıkarır" dedi.

KİLOMETRE KONTROLÜ ÜCRETİ NE KADAR?

Kilometre kontrolü işlemlerinin ücretlerine de değinen Uysal, bazı ekspertizlerin bu hizmet için yüksek ücretler talep ettiğini belirterek, "Biz bu işlemi 200 liraya yapıyoruz. Muayene istasyonundaki sorgulama ile kilometre doğru tutmayabilir, bu yüzden beyin cihazıyla yapılan kontroller daha güvenilir sonuç verir" ifadelerini kullandı. Uysal, kilometre düşürmenin yasal olarak suç teşkil ettiğini de hatırlattı.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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