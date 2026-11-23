Dünyanın en büyük otomobil ve motor üreticilerinde Honda, Türkiye'ye yönelik yeni bir adım attı. Honda Motosiklet Türkiye, 2+2 Yıl Garanti Programı'nı ticari kullanım, ikinci el devri ve Türkiye'de üretilen PCX125 modelleri dahil tüm motosiklet modellerini kapsayacak şekilde genişletti.

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Honda Motosiklet Türkiye, 2+2 Yıl Garanti Programı'nı ticari kullanım, ikinci el devri ve Türkiye'de üretilen PCX125 modelleri dahil tüm motosiklet modellerini kapsayacak şekilde genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce standart olarak sunulan 2 yıl veya 30 bin kilometrelik garantiye ek olarak yalnızca 200 cc ve üzeri modellerde uygulanan program, yeni düzenlemeyle 200 cc altındaki modelleri de kapsıyor.

Böylelikle tüm Honda motosiklet kullanıcıları, motosikletlerinin ilk satış tarihinden itibaren hangisi önce dolarsa 4 yıl veya 100 bin kilometreye kadar garanti güvencesinden yararlanabilecek. Marka, söz konusu uygulamayla müşterilerine satın alma sonrasında da uzun vadeli bir güvence sunmayı hedefliyor.

Dünya devinden Türkiye kararı: Honda, garanti kapsamına dair değişikliğe gitti

Yeni garanti uygulaması, Honda'nın global kalite standartları doğrultusunda Türkiye'de üretilen tüm Honda PCX125 modellerini de güvence altına alıyor. Ayrıca 6 Haziran 2026'dan itibaren satışı gerçekleşen tüm yerli üretim PCX125 modelleri de geriye dönük olarak aynı garanti kapsamına dahil edilecek. Daha önce satın alınan motosikletlerin garanti kapsamının ücretsiz olarak 4 yıl veya 100 bin kilometreye güncellenmesi için kullanıcıların 1 Aralık 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında Honda yetkili bayilerine başvurarak, yeni garanti kitapçığını imzalaması gerekiyor.

Bireysel ulaşımın yanı sıra ticari faaliyetlerde de önemli bir rol üstlenen motosikletlere yönelik yeni uygulamayla Honda Motosiklet Türkiye, ticari amaçla kullanılan motosikletleri de garanti kapsamına aldı.

Garanti avantajı, motosikletin ikinci el olarak satılması durumunda da devam ediyor ve motosikletin el değiştirmesiyle aynı koşullarda yeni sahibine devrediliyor.

Güncellenen garantinin geçerli olabilmesi için motosikletin kullanıcı kitapçığında belirtilen tüm periyodik bakımlarının Honda yetkili servislerinde eksiksiz olarak yaptırılması gerekiyor. Yetkili servislerde yapılan bakımlar, motosikletlerin uzun yıllar yüksek performans ve güvenle kullanılmasına katkıda bulunuyor.

Honda Motosiklet'in Türkiye genelindeki geniş yetkili bayi ve servis ağı, eğitimli teknik kadrosu ile Honda'nın global standartlardaki parça ve işçilik kalitesi ise 4 yıllık garanti güvencesini destekliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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