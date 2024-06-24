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Elektrikli araçlarla ilgili çarpıcı anket! Şarj için beklenti en fazla 15 dakika!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elektrikli araçlarla ilgili çarpıcı anket! Şarj için beklenti en fazla 15 dakika!

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrikli araçlarla ilgili olarak Sarjlagel.com tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasına göre ilginç sonuçlar çıktı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - 7 Farklı bölgeden, 500 katılımcı ile gerçekleşen anket raporuna göre tüketicilerin elektrikli araç seçiminde tercihi yüzde 45,1 ile Avrupa menşeli olduğu belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 26,1 tercihini Togg’dan yana belirtirken yüzde 14,8 ile Çin üçüncü sırada yer aldı. Her iki kişiden biri, elektrikli araçları güvenli bulurken, tüketicilerin yüzde 40,5’i şarj süresinin 15 dakikayı geçmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Araştırma raporundaki bulgularda, elektrikli araç sayısı, kullanım maliyeti, şarj istasyonu ekosistemi gibi konularda Türk tüketicisinin yeterli bilgiye sahip olmadığı sonucu ortaya çıkarken, katılımcıların yüzde 80,7’si, yaşadıkları çevrede şarj istasyonlarının yetersiz olduğunu söyledi.

Elektrikli araçlarda menzil beklentisi ise 800 kilometre olarak dikkat çekti. 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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