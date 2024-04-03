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Haberler > T-Otomobil > En hızlı şarj olan Çinli: 11 Dakikada %80 

En hızlı şarj olan Çinli: 11 Dakikada %80 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En hızlı şarj olan Çinli: 11 Dakikada %80 

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrikli otomobillerde her geçen gün şarj süreleri kısalıyor. Ülkemizde henüz satışa sunulmayan fakat ABD başta olmak üzere Avrupa’da büyük beğeni toplanan Çinli Zeekr 001; yüzde 10’luk batarya seviyesinden yüzde 80’e sadece 11 dakika 28 saniyede ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Diğer bir değimle 11 dakikada içinde deposunu 473 km’lik doldurmayı başardı…

Elektrikli araçlar konusunda en çok dikkat çeken başlıklardan birisi kesinlikle şarj süreleri. Avrupalı markalara göre Çinli üreticiler bu konuda gelişime daha hızlı ayak uydurabiliyor. Bunun son örneği Volvo’nun da sahibi Geely markasının kanatları altında varlığını sürdüren Zeekr’dan geldi. Batarya devi CALT’ın Shenxing 95 kWh süper hızlı pil teknolojisiyle donatılan Zeekr 001, 11 dakika 28 saniyede yüzde 10'dan yüzde 80'lik şarj seviyesine ulaştı. Araç bu süre zarfında 473 kilometrelik menzil kazanırken ortam sıcaklığı ise 26°C olarak kaydedildi. 600kW’lik bir V3 Süper hızlı şarj istasyonunda gerçekleşen dolumda görünen en tepe şarj gücü 546,4 kW'a ulaşabildi.

ZORLU KIŞ ŞARTLARINA UYUMLU

Yeni CATL Shenxing batarya ünitesi farklı iklim koşullarında süper hızlı şarj özelliğini koruyabiliyor. Şirketin patentli teknolojisinden -10°C sıcaklıkta bile 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj mümkün kılınıyor. Diğer taraftan dolum hızını destekleyen ayrı br detay ise Zeekr’ın sahip olduğu 800V platformu. Öte yandan araç bu batarya paketi sayesinde dingil ve aks mesafeleri ölçülerinde de bazı optimal düzeltmeler geçirdi ve yol tutuş özellikleri daha da arttığı kaydedildi…

 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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