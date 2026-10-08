Evcil hayvanlara 18 milyar lira! BEKO beş yeni ürün ile pazara girdi

Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kedi ve 1,5 milyon köpek yaşarken, evcil hayvanlara yönelik ürün pazarı da hızla büyüyor. Mama dışındaki ürünlerin perakende satışlarının 2026 sonunda 18 milyar TL’yi aşması beklenirken, Beko da akıllı mama ve su kapları, hava temizleyici, robot süpürge ve kurutma makinesinden oluşan beş yeni ürün gamıyla pazara adım attı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

2025 yılında 9,2 milyar dolara ulaşan küresel evcil hayvan teknolojileri pazarının 2033 yılında 23,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, “Önümüzdeki dönemde ürün gamını genişleterek, Beko’yu evcil hayvan bakımında da güvenle tercih edilen bir marka hâline getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi de akıllı cihazlarla evcil hayvanların yaşadığı haneler için bütünleşik ve bağlantılı bir deneyim sunmayı hedeflediklerini bildirdi. Tüfekçi, yeni ürünleri ve özelliklerini ise şöyle sıraladı:

- Beko Akıllı Evcil Hayvan Mama Kabı 6 litrelik kapasitesi, 2K çözünürlüklü kamerası ve çift yönlü sesli iletişim özelliğiyle evcil hayvanların uzaktan takip edilmesine imkân tanıyor. HomeDirect uygulaması üzerinden porsiyon takibi yapılabilirken, elektrik kesintilerinde yedek pil sayesinde besleme programı devam ediyor.

- Serinin ikinci ürünü olan 3 litrelik Akıllı Evcil Hayvan Su Kabı, sensörlü, aralıklı, akıllı ve sürekli olmak üzere dört farklı su dağıtım modu sunuyor. Gıda sınıfı paslanmaz çelik yüzey ve gelişmiş filtreleme sistemine sahip cihaz, 24 dB’lik düşük ses seviyesiyle çalışıyor.

- Yaşam alanlarının temizliğine yönelik Havamis BK APP 600 H13 Hava Temizleyici, evcil hayvan tüylerini tutan statik filtreyle donatıldı. Sensörleriyle koku ve partikül yoğunluğunu ölçerek çalışma hızını otomatik ayarlayan cihaz, 200 metrekareye kadar alanlarda kullanılabiliyor.

- Beko’nun Robo-X Pro Robot Süpürgesi 26.000 Pa emiş gücünü, tüylerin fırçaya dolaşmasını önleyen TangleSafe teknolojisiyle birleştiriyor. Yapay zekâ destekli sistem evcil hayvan atıklarını algılayarak bu bölgelerden uzaklaşırken, robotun mopları 80 derece sıcak suyla yıkanabiliyor. Ayrıca evcil hayvan sahipleri akıllı süpürgenin kamerasında evcil hayvanlarını uzaktan izleyip konuşabiliyor.

- Serinin son ürünlerinden tüy toplama teknolojili yeni kurutma makinesi ise kıyafetlere tutunan tüy ve havları özel nemlendirme programıyla ayrıştırarak filtrede topluyor. 11 ve 12 kilogramlık kapasite seçenekleri bulunan kurutma makinesi, özellikle evcil hayvan sahiplerinin kıyafetlerdeki tüy sorununu azaltmayı hedefliyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala