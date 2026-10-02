Eylül ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı! Daralma artarak devam ediyor

2026 yılı Eylül otomotiv pazarı verileri belli oldu. Pazardaki daralma 9. ayında da devam ediyor. Ocak-Eylül döneminde toplam pazar yüzde 13,39 oranında daraldı. Sadece Eylül ayına bakıldığında ise yüzde 24’ü üstünde bir daralma söz konusu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 oranında daralarak 803.465 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül ayında yüzde 24,33, sadece otomobil pazarı yüzde 27,80 daraldı. Geçen ay daralmanın artmasının önünde duran hafif ticari araç satışları ise Eylül’de yüzde 10,42 oranında daraldı.

Otomobil pazarının 5 yıllık Eylül ayı ortalamasına bakıldığında satışlar yüzde 1,9 oranında daralmış.

C SEGMENTİ YİNE ZİRVEDE

Otomotiv satışlarına segmentlerine göre bakıldığında pazarın yüzde 84,7’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturuyor. C segmenti otomobiller 352.589 adetle yüzde 56,1 pay, B segmenti otomobiller 177.786 adetle yüzde 28,3 paya sahip.

SUV’LARIN PAYI YÜZDE 66 OLDU

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine SUV’lar oldu. SUV otomobiller 415.909 adetlik satışla yüzde 66,2 paya sahip. SUV’ları yüzde 19,9 pay ve 125.020 adet satış ile Sedan, yüzde 13,2 pay ve 83.083 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

HİBRİT VE ELEKTRİK YÜKSELİYOR

Satışlarda benzinli motorların liderliği devam ediyor. Benzinli otomobil satışları 258.453 adetle yüzde 41,2 paya sahip. Hibrit otomobiller ise 204.956 adetle yüzde 32,6 pay, elektrikli otomobil satışları 121.079 adetle yüzde 19,3 paya ulaştı.

Dizel modellerin ise pazar payında düşüş devam ediyor. Dizel otomobil satışları ise 34.520 adetle pazarın yüzde 5,5 pay aldı. Otogazlı otomobiller ise 8.969 adet satış gerçekleştirdi. Elektrikli otomobiller arasında ise 160 kW altındaki modellerin satışları yüzde 7,9 arttı ve Pazar payı yüzde 17 oldu. 160 kW üstü modellerin satışları ise yüzde 59’luk bir düşüş gösterdi.

YÜZDE 97’Sİ OTOMATİK VİTES

Ocak-Eylül dönemindeki satışların yüzde 97’si otomatik şanzımanlı modeller oluşturuyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala