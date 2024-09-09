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Fabrika kapatma sırası Audi’de mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fabrika kapatma sırası Audi’de mi?
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alman üreticisi Volkswagen'in bünyesindeki Audi'nin Brüksel’deki tesiste üretimin stratejik olarak durdurması bekleniyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ -  Alman üreticisi Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma gerekçesi ile Almanya’da üretim yaptığı fabrikayı kapatabileceğini açıkladı.

Son yönetim kurulu toplantısı sonrası şirketinden yapılan açıklamada, Volkswagen AG bünyesindeki markaların kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılmasının gerektiği bildirildi.

VW CEO’su Schaefer açıklamasında ekonomik ortamın çok zor hale geldiğini belirterek, Avrupa otomotiv pazarında yeni rakiplerinin bulunduğunu kaydetti ve “Bir iş yeri olarak Almanya, rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor” dedi.

Öte yandan bir fabrika kapatma haberi de aynı grup şirketi Audi’den geldi. Q8 e-tron ve Q8 Sportback modellerinin üretildiği Brüksel’deki tesiste üretimin stratejik olarak durdurulması söz konusu. VW Group, 17 Avrupa ülkesi, Amerika, Asya ve Afrika’da dâhil 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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