AC Motorsport ve Michelotto, Ferrari 308’in ralli geçmişinden ilham alan Gruppo 4 Tributo’yu tanıttı. Yeni bir şasi üzerine geliştirilen iki kişilik spor otomobil, 380 beygirlik atmosferik V8 motoru ve beş ileri manuel şanzımanıyla sürüş keyfine odaklanıyor.

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İtalyan otomotiv dünyasının geçmişinden bir yarış otomobili daha günümüze taşındı. AC Motorsport’un girişimiyle Michelotto tarafından geliştirilen Gruppo 4 Tributo, Ferrari 308 GTB’nin ralli versiyonlarını modern malzemeler ve klasik mekanik tercihlerle yeniden yorumluyor.

Proje, daha önce Michelotto bünyesinde çalışan Francesco Calzavara’nın kurduğu AC Motorsport ile yarış otomobili mühendisliğinde uzmanlaşan Michelotto’yu bir araya getiriyor. Otomobil, Ferrari’nin yeni bir modeli olarak değil, 308’in yarış mirasına adanmış bağımsız bir çalışma olarak ortaya çıktı.

Ferrari 308’in ralli ruhu geri döndü: Atmosferik V8 ve manuel vites

KLASİK BİR 308’İN RESTORASYONU DEĞİL

Gruppo 4 Tributo, ilk bakışta kapsamlı biçimde yenilenmiş bir Ferrari 308 izlenimi veriyor. Ancak projenin temelinde eski bir otomobilin restore edilmesi bulunmuyor. Araç, kendine özgü boru şasi ve hafif kompozit gövde panelleri kullanılarak geliştirildi.

Alçak burun, açılır kapanır farlar ve gövde üzerindeki havalandırma açıklıkları, 308’in tanıdık çizgilerini koruyor. Genişletilmiş çamurluklar ve belirgin yan hava girişleri ise otomobile daha kaslı bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde dört yuvarlak stop, büyük motor kapağı, siyah ızgaralar ve çift egzoz çıkışı bulunuyor.

Ferrari 308’in ralli ruhu geri döndü: Atmosferik V8 ve manuel vites

380 BEYGİRLİK V8’E BEŞ İLERİ MANUEL EŞLİK EDİYOR

Kabinin arkasına enlemesine yerleştirilen 3,4 litrelik atmosferik V8, açıklanan verilere göre 8.250 devirde 380 beygir güç üretiyor. Motorun torku 363 Nm olarak belirtiliyor.

Güç, beş ileri manuel şanzıman üzerinden arka tekerleklere aktarılıyor. Açık metal vites yolu, sürücünün mekanik bağlantıyı doğrudan hissetmesini amaçlayan kabinin en dikkat çekici parçalarından biri.

Ferrari 308’in ralli ruhu geri döndü: Atmosferik V8 ve manuel vites

Otomobilin açıklanan ağırlığı ise 950 kilogram. Boru şasiyle bütünleşen güvenlik kafesi, kompozit parçalar ve hafif alaşımlar, düşük ağırlık hedefinin temelini oluşturuyor.

KABİNDE FİZİKSEL KUMANDALAR ÖNE ÇIKIYOR

İç mekanda düz bir ön panel, sürücünün karşısında dijital gösterge ve orta bölümde fiziksel anahtarlarla döner kumandalar bulunuyor. Üç kollu direksiyon ve yarış tipi koltuklar, gösterişli bir lüks kabinden çok saf sürüşe odaklanıldığını gösteriyor.

Ferrari 308’in ralli ruhu geri döndü: Atmosferik V8 ve manuel vites

Şasi tarafında çift salıncaklı süspansiyon, ayarlanabilir amortisörler ve kabinden ayarlanabilen fren dengesi gibi özellikler yer alıyor.

FERRARI’Yİ RALLİ PODYUMUNA TAŞIYAN GEÇMİŞ

Gruppo 4 Tributo’nun adı, Michelotto’nun hazırladığı Ferrari 308 GTB Group 4 ralli otomobillerine gönderme yapıyor. Ferrari’nin tarih arşivine göre bu program doğrudan fabrika takımı tarafından yürütülmedi ancak Maranello’nun desteğiyle geliştirildi.

Bu otomobillerin en önemli sonuçlarından biri, Jean-Claude Andruet’nin 1982 Tour de Corse rallisinde elde ettiği ikincilikti. Sonuç, Ferrari’ye Dünya Ralli Şampiyonası’nın en üst seviyesinde podyum getirdi. Michelotto daha sonra 308’in Group B versiyonlarını da hazırladı. Yeni projenin esin kaynağında ise adının işaret ettiği Group 4 otomobilleri bulunuyor.

Gruppo 4 Tributo’nun kesin satış takvimi ve fiyatı henüz açıklanmış değil.

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