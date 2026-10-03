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T-Otomobil

Fiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı

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Fiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı
Başlık ResmiFiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı

Fiat, Ekim ayı fiyat listesini güncelledi. Ekim ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip araçların fiyatları sabit kaldı. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…

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Türkiye’nin en çok satılan ve tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea, Haziran ayının sonunda banttan son kez indi. Egea’nın Ağustos ve Eylül ayında zamlanan fiyatları Ekim ayında sabit bırakıldı.

Yılın ilk 9 ayında fiyatlarına küçük zamlar yapan marka Ekim ayında modellerine zam yapmadı. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları ve indirim kampanyaları…

MODELEYLÜL KAMPANYALI FİYAT (TL)EKİM KAMPANYALI FİYAT (TL)FARK
Fiat Egea Sedan1.449.9001.449.900-
Fiat Egea Cross1.890.9001.890.900-
Fiat Grande Panda1.544.9001.584.90040.000
Fiat 6001.854.9001.854.900-
Fiat 500e2.379.9002.379.900-
Fiat Topolino579.900579.900-

İNDİRİM KAMPANYALARI

Fiat, 2026 yılı Ekim ayına özel neredeyse tüm modellerinde nakit alımlarda indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da ve Egea Cross’ta modele göre 100.000 TL’lik indirimler bulunuyor.

İşte model model tüm Fiat araçlarının Ekim 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…

Fiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı
Başlık ResmiFiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı

Egea Sedan Ekim ayı güncel fiyat listesi

MotorDonanımŞanzımanYakıtListe Fiyatı (TL)Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)İndirim (TL)
1.6 M.Jet 130 HP GSREasyManuelDizel1.499.9001.499.9000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSREasyOtomatikDizel1.950.9001.850.900-100.000
1.6 M.Jet 130 HP GSRUrbanManuelDizel1.599.9001.519.900-80.000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSRUrbanOtomatikDizel2.020.9001.920.900-100.000
1.6 M.Jet 130 HP GSRLoungeManuelDizel1.674.9001.589.900-85.000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSRLoungeOtomatikDizel2.090.9001.990.900-100.000

Egea Cross Ekim ayı güncel fiyat listesi

MotorDonanımŞanzımanYakıtListe Fiyatı (TL)Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)İndirim (TL)
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+StreetOtomatikDizel1.990.9001.890.900-100.000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+UrbanOtomatikDizel2.026.9001.926.900-100.000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+LoungeOtomatikDizel2.062.9001.962.900-100.000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+LimitedOtomatikDizel2.099.9001.999.900-100.000
Fiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı
Başlık ResmiFiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı

Grande Panda 2026 Ekim ayı güncel fiyat listesi

VersiyonŞanzımanYakıtModel YılıNakit Kampanyalı Fiyatı (TL)Kredi Kampanyalı Fiyatı (TL)
83 kW / 113 HP – 44 kWh La PrimaOtomatikElektrikli20261.584.9001.684.900

Topalino Ekim ayı güncel fiyat listesi

VersiyonŞanzımanYakıtModel YılıListe Fiyatı (TL)Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)İndirim (TL)
Topolino 5.4 kWh Otomatik/8 HPOtomatikElektrikli2026629.900579.900-50.000
Plus Plus 5.4 kWh Otomatik/8 HPOtomatikElektrikli2026654.900604.900-50.000

Fiat 600 güncel fiyat listesi

VersiyonŞanzımanYakıtModel YılıListe Fiyatı (TL)Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)İndirim (TL)
BEV La Prima 54 kWhOtomatikElektrikli20251.989.9001.854.900-135.000
Fiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı
Başlık ResmiFiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı

Fiat 500e güncel fiyat listesi

VersiyonŞanzımanYakıtModel YılıListe Fiyatı (TL)
Giorgio Armani 42 kWh OtomatikOtomatikElektrikli20262.379.900
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Citroen Ekim ayı fiyat listesi belli oldu: Tüm modellere zam geldi
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Citroen Ekim ayı fiyat listesi belli oldu: Tüm modellere zam geldi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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