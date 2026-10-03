Fiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı
Fiat, Ekim ayı fiyat listesini güncelledi. Ekim ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip araçların fiyatları sabit kaldı. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…
Türkiye’nin en çok satılan ve tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea, Haziran ayının sonunda banttan son kez indi. Egea’nın Ağustos ve Eylül ayında zamlanan fiyatları Ekim ayında sabit bırakıldı.
Yılın ilk 9 ayında fiyatlarına küçük zamlar yapan marka Ekim ayında modellerine zam yapmadı. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları ve indirim kampanyaları…
|MODEL
|EYLÜL KAMPANYALI FİYAT (TL)
|EKİM KAMPANYALI FİYAT (TL)
|FARK
|Fiat Egea Sedan
|1.449.900
|1.449.900
|-
|Fiat Egea Cross
|1.890.900
|1.890.900
|-
|Fiat Grande Panda
|1.544.900
|1.584.900
|40.000
|Fiat 600
|1.854.900
|1.854.900
|-
|Fiat 500e
|2.379.900
|2.379.900
|-
|Fiat Topolino
|579.900
|579.900
|-
İNDİRİM KAMPANYALARI
Fiat, 2026 yılı Ekim ayına özel neredeyse tüm modellerinde nakit alımlarda indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da ve Egea Cross’ta modele göre 100.000 TL’lik indirimler bulunuyor.
İşte model model tüm Fiat araçlarının Ekim 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…
Egea Sedan Ekim ayı güncel fiyat listesi
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Easy
|Manuel
|Dizel
|1.499.900
|1.499.900
|0
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|1.950.900
|1.850.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Urban
|Manuel
|Dizel
|1.599.900
|1.519.900
|-80.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|2.020.900
|1.920.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Lounge
|Manuel
|Dizel
|1.674.900
|1.589.900
|-85.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|2.090.900
|1.990.900
|-100.000
Egea Cross Ekim ayı güncel fiyat listesi
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Street
|Otomatik
|Dizel
|1.990.900
|1.890.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|2.026.900
|1.926.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|2.062.900
|1.962.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Limited
|Otomatik
|Dizel
|2.099.900
|1.999.900
|-100.000
Grande Panda 2026 Ekim ayı güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|Kredi Kampanyalı Fiyatı (TL)
|83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|1.584.900
|1.684.900
Topalino Ekim ayı güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|Topolino 5.4 kWh Otomatik/8 HP
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|629.900
|579.900
|-50.000
|Plus Plus 5.4 kWh Otomatik/8 HP
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|654.900
|604.900
|-50.000
Fiat 600 güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|BEV La Prima 54 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|1.989.900
|1.854.900
|-135.000
Fiat 500e güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Giorgio Armani 42 kWh Otomatik
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|2.379.900