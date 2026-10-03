Fiat, Ekim ayı fiyat listesini güncelledi. Ekim ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip araçların fiyatları sabit kaldı. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…

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Türkiye’nin en çok satılan ve tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea, Haziran ayının sonunda banttan son kez indi. Egea’nın Ağustos ve Eylül ayında zamlanan fiyatları Ekim ayında sabit bırakıldı.

Yılın ilk 9 ayında fiyatlarına küçük zamlar yapan marka Ekim ayında modellerine zam yapmadı. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları ve indirim kampanyaları…

MODEL EYLÜL KAMPANYALI FİYAT (TL) EKİM KAMPANYALI FİYAT (TL) FARK Fiat Egea Sedan 1.449.900 1.449.900 - Fiat Egea Cross 1.890.900 1.890.900 - Fiat Grande Panda 1.544.900 1.584.900 40.000 Fiat 600 1.854.900 1.854.900 - Fiat 500e 2.379.900 2.379.900 - Fiat Topolino 579.900 579.900 -

İNDİRİM KAMPANYALARI

Fiat, 2026 yılı Ekim ayına özel neredeyse tüm modellerinde nakit alımlarda indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da ve Egea Cross’ta modele göre 100.000 TL’lik indirimler bulunuyor.

İşte model model tüm Fiat araçlarının Ekim 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…

Fiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı

Egea Sedan Ekim ayı güncel fiyat listesi

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel 1.499.900 1.499.900 0 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy Otomatik Dizel 1.950.900 1.850.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel 1.599.900 1.519.900 -80.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban Otomatik Dizel 2.020.900 1.920.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel 1.674.900 1.589.900 -85.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Lounge Otomatik Dizel 2.090.900 1.990.900 -100.000

Egea Cross Ekim ayı güncel fiyat listesi

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street Otomatik Dizel 1.990.900 1.890.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban Otomatik Dizel 2.026.900 1.926.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge Otomatik Dizel 2.062.900 1.962.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited Otomatik Dizel 2.099.900 1.999.900 -100.000

Fiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı

Grande Panda 2026 Ekim ayı güncel fiyat listesi

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) Kredi Kampanyalı Fiyatı (TL) 83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli 2026 1.584.900 1.684.900

Topalino Ekim ayı güncel fiyat listesi

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) Topolino 5.4 kWh Otomatik/8 HP Otomatik Elektrikli 2026 629.900 579.900 -50.000 Plus Plus 5.4 kWh Otomatik/8 HP Otomatik Elektrikli 2026 654.900 604.900 -50.000

Fiat 600 güncel fiyat listesi

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) BEV La Prima 54 kWh Otomatik Elektrikli 2025 1.989.900 1.854.900 -135.000

Fiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı

Fiat 500e güncel fiyat listesi

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Giorgio Armani 42 kWh Otomatik Otomatik Elektrikli 2026 2.379.900

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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