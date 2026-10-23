Fiat, Grande Panda’nın altında konumlanacak küçük bir elektrikli otomobil hazırlıyor. Koala adını taşıması beklenen model, yeni Citroen 2CV ile ortak altyapıyı kullanacak. Avrupa’da 15 bin euro seviyesinin altında fiyat beklentisi gündemde.

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Fiat, küçük ve ulaşılabilir otomobillere yeniden ağırlık veriyor. Markanın üzerinde çalıştığı yeni elektrikli şehir otomobili, benzinli Pandina’ya alternatif oluşturacak. Kullanışlılığı ve düşük satın alma maliyetini öne çıkaracak model, Fiat 500’den farklı bir müşteri kitlesine hitap edecek.

Yeni otomobil için öne çıkan isim ise Koala. Fiat yönetimi bu adın tescil edildiğini doğrulasa da modelin kesin satış adı ve resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmadı.

Fiat’tan uygun fiyatlı elektrikli otomobil hamlesi: Aileye Koala geliyor

CITROEN 2CV İLE AYNI TEMELİ PAYLAŞACAK

Fiat’ın yeni elektriklisi, Stellantis’in küçük otomobiller için geliştirdiği E-Car altyapısını kullanacak. Aynı temel, Paris Otomobil Fuarı’nda konsept olarak gösterilen yeni Citroen 2CV projesinde de değerlendiriliyor.

Fiat yöneticisi Arnauld Belloni, bu platform üzerinde birden fazla otomobil hazırladıklarını söylemişti.

Stellantis, E-Car projesini Avrupa’da son yıllarda daralan uygun fiyatlı küçük otomobil sınıfını yeniden büyütmek amacıyla geliştiriyor. Grubun açıklamasında şehir içi kullanım, erişilebilir fiyat ve Avrupa’da üretim öncelikleri vurgulanıyor.

Fiat’tan uygun fiyatlı elektrikli otomobil hamlesi: Aileye Koala geliyor

ESKİ PANDA’NIN BİREBİR KOPYASI OLMAYACAK

Yeni modelin tasarımında Panda ailesinden tanıdık izler bulunabilecek. Ancak Fiat, geçmişteki bir Panda’yı modern parçalarla yeniden üretmek yerine farklı bir yaklaşım benimseyecek.

Markanın tasarım şefi François Leboine, projenin gösterilmeye hazır bir aşamada olduğunu, Paris’in tanıtım için tercih edilmediğini belirtti. İtalyan üniversite öğrencilerine yönelik tasarım yarışmasında öne çıkan Ippo, Lumo Su Misura ve Fizz projelerindeki bazı fikirlerin de gelecekteki Fiat modellerini etkilediğini söyledi.

15 BİN EURONUN ALTINDA FİYAT BEKLENTİSİ

Yeni elektrikli Fiat için Avrupa’da 15.000 euronun altında bir başlangıç fiyatını gündemde.

Fiat’ın uygun fiyatlı benzinli otomobil arayan müşterilere hizmet vermeyi sürdürme niyeti de bulunuyor. Bu nedenle Koala projesi, Pandina’nın hemen üretimden kaldırılacağı anlamına gelmiyor.

ÜRETİM PLANI 2028’E İŞARET EDİYOR

Stellantis’in resmi planına göre ilk E-Car modellerinin üretimi 2028 yılında İtalya’daki Pomigliano d’Arco fabrikasında başlayacak. Panda’nın da üretildiği tesis, birden fazla markaya yönelik yeni küçük elektrikli otomobillere ev sahipliği yapacak.

Grup, maliyetleri düşürmek ve geliştirme sürecini hızlandırmak için seçilmiş ortaklarla çalışılacağını da açıkladı.

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