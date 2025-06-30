Fiyatlar dengelendi tüketici bilinçlendi! 2. el otoda taşlar yerine oturmaya başladı

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın; “İkinci el fiyatları, sıfır araç satışlarındaki artışla daha dengeli bir hâle geldi. Müşteriler temkinli ve artık değer kaybını da hesaplıyor” dedi…

ALİ ÇELİK - Piyasalarda yaşanan enflasyon ve kur artışı, bazı ekonomik belirsizlikleri beraberinde getirirken yüksek faiz ve krediye erişim zorlukları sıfır ve ikinci el otomotiv pazarında dalgalı bir seyre sebep oldu. Sene başında baskılanan talep nisanda artışa geçerken, sektörün beklediği esas toparlanma haziran ayında kendini göstermeye başladı. Türkiye’nin en büyük araç fiyatlandırma ve veri analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ilk 6 aylık dönemin tüm belirsizliklere rağmen oldukça verimli geçtiğini dile getirerek; “Yılın kalan kısmında ise döviz kuru, enflasyon, vergi düzenlemeleri ve krediye erişim şartları gibi makro dinamikler belirleyici olacak. Ancak genel beklenti, özellikle son çeyrekte kampanyalar, takas destekleri ve yıl sonu satış hedefleriyle birlikte ikinci el pazarında yeniden canlanma olacağı yönünde. Biz de bu dönemde kurumsal iş ortaklarımızla güçlü ilişkilerimizi sürdürdük; özellikle değerleme, fiyat analizi ve pazar trendlerine yönelik dijital çözümlerimize olan talep arttı. Sektör oyuncuları, doğru fiyatlama ve daha sağlıklı envanter yönetimi için veriye dayalı karar alma süreçlerini öncelemeye başladı” ifadelerini kullandı.

KAMPANYALAR ETKİLİ

Geçtiğimiz yıllarda hızla artan fiyatların, 2025’in ilk yarısında dengelenmeye ve bazı segmentlerde reel olarak gerilemeye başladığını dile getiren Yalçın; “Bu durum, tüketicilerde “fiyatlar daha da düşer mi?” beklentisi oluşturarak alım kararlarının ertelenmesine neden oldu. Öte yandan markaların sıfır araçta sunduğu agresif kampanyaların etkisi, takas desteği, düşük faizli kredi seçenekleri ve nakit indirimleri gibi kampanyalar ikinci elde daha fazla araç arzı oluşturuyor. Tüketicilerin sıfır araca yönelmesi ikinci elde fiyatların aşağı yönlü baskılanmasına neden oluyor. Tüketici tercihleri ise düşük yakıt tüketimli, yedek parçası ucuz ve işletme maliyeti düşük modellerden yana. Lüks segmentten daha çok ekonomik sınıftaki ikinci el araçlara yönelim söz konusu. Müşteriler artık daha temkinli, araştırmacı ve fiyat odaklı. Alım kararları artık çok daha uzun sürede, detaylı kıyaslamalarla veriliyor. Tüketici sadece bugünkü fiyatı değil, aracın ilerideki muhtemel değer kaybını da hesaba katarak karar veriyor” dedi.



