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T-Otomobil

Geely, lüks üretimi Avrupa’ya taşıyor: Volvo fabrikalarında üretecek

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Geely, lüks üretimi Avrupa’ya taşıyor: Volvo fabrikalarında üretecek

Çinli otomotiv devi Geely, Avrupa pazarındaki büyüme planında Volvo’nun üretim gücünden yararlanacak. Grubun premium ve lüks modellerinin 2028’den itibaren Volvo’nun Avrupa’daki fabrikalarında üretilmesi planlanıyor.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Geely, Avrupa pazarına yönelik en önemli hamlelerinden birini Volvo üzerinden gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Geely Automobile’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı An Conghui, grubun premium ve lüks otomobillerinin 2028 yılından itibaren Volvo’nun Avrupa’daki fabrikalarında üretileceğini açıkladı.

Şirketin ara dönem finansal sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan An Conghui, Volvo’nun mevcut üretim tesislerinin Geely’nin Avrupa stratejisinde önemli bir rol üstleneceğini söyledi. Hangi modellerin bu fabrikalarda banttan ineceği henüz açıklanmadı. Ancak planın, Geely Grubu bünyesindeki Zeekr ve Lynk&Co gibi üst segment markaları kapsaması bekleniyor.

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VOLVO’NUN AVRUPA’DA ÜÇ FABRİKASI BULUNUYOR

Volvo, İsveç’in Göteborg ve Belçika’nın Gent kentlerinde otomobil üretiyor. Şirketin Slovakya’nın Kosice kentinde kurduğu yeni fabrikanın da üretim ağına katılması planlanıyor.

Volvo CEO’su Hakan Samuelsson daha önce yaptığı açıklamada, markanın Avrupa’daki tesislerinde Geely Grubu’nun diğer şirketleriyle paylaşılabilecek boş üretim kapasitesi bulunduğunu belirtmişti.

Geely, lüks üretimi Avrupa’ya taşıyor: Volvo fabrikalarında üretecek
Başlık ResmiGeely, lüks üretimi Avrupa’ya taşıyor: Volvo fabrikalarında üretecek

Bu yöntem, Geely açısından Avrupa’da sıfırdan fabrika kurmaya kıyasla hem daha hızlı hem de daha düşük maliyetli bir seçenek sunuyor. Yerel üretim aynı zamanda Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan Avrupa Birliği vergilerinin etkisini azaltabilir.

GEELY, AVRUPA’DA YALNIZCA VOLVO İLE YETİNMEYECEK

Çinli şirketin Avrupa’daki üretim planı Volvo fabrikalarıyla sınırlı değil. Geely ile Ford’un İspanya’nın Valencia kentinde kuracağı ortak girişim kapsamında, Ford modellerinin yanı sıra Geely Grubu’na ait otomobiller de üretilecek.

Yıllık yaklaşık 500 bin araç kapasitesine ulaşması hedeflenen tesiste üretimin 2028’de başlaması bekleniyor. Planlanan ortaklık yapısında Ford yüzde 66, Geely ise yüzde 34 paya sahip olacak. Fabrikada üç farklı Ford modelinin yanı sıra Geely markalı iki elektrikli SUV’un üretilmesi öngörülüyor.

Gerekli resmi onayların alınması halinde ortak girişimin 2027’nin ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Geely, lüks üretimi Avrupa’ya taşıyor: Volvo fabrikalarında üretecek
Başlık ResmiGeely, lüks üretimi Avrupa’ya taşıyor: Volvo fabrikalarında üretecek

İHRACAT HEDEFİ 920 BİN ADEDE ÇIKARILDI

Geely’nin üretimi farklı bölgelere yayma kararı, şirketin hızla büyüyen ihracat rakamlarıyla birlikte geldi. Haziran ve temmuz aylarında art arda 100 bin adedin üzerinde otomobil ihraç eden şirket, 2026 yılı hedefini 640 binden 920 bin araca yükseltti.

Geely Auto’nun yılın ilk yarısındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 artarak 474 bin 228 adede ulaştı. Bu rakam, şirketin 2025 yılının tamamında gerçekleştirdiği yaklaşık 420 bin adetlik ihracatı şimdiden geride bıraktı.

Geely, Zeekr ve Lynk & Co’nun toplam satışları yılın ilk yarısında 1,42 milyon adedi aşarken şirketin geliri 173,6 milyar yuana (Yaklaşık 26 milyar dolar) ulaştı.

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