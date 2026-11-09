Honda, yeni hibrit SUV’u Avancier’in ilk görüntülerini paylaştı. CR-V’nin üzerinde konumlandırılması ve yedi koltuk sunması beklenen model, 1 Aralık’ta Tayland’da tanıtılacak.

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Honda’nın Tayland basınına gönderdiği davetiyeye göre yeni Avancier, Thailand International Motor Expo 2026’da sahneye çıkacak. Modelin satışlarının ise 2027’de başlaması bekleniyor.

Honda'nın yeni SUV'sinden ilk görüntüler: 1 Aralık'ta tanıtılacak

EĞİMLİ ARKA CAM VE BOYDAN BOYA STOP ŞERİDİ

İlk görüntülerde Avancier’in uzun tavan çizgisi ve eğimli arka camı, otomobile station wagon’u andıran bir profil veriyor. Önde ince aydınlatma şeritleri ve iki katmanlı far düzeni görülüyor. Arkada ise L biçimli stoplar, bagaj kapağı boyunca uzanan kırmızı LED şeritle birleşiyor. Gelen bilgilere göre, SUV’un üç sıra koltuk düzenine sahip olması bekleniyor.

Avancier adı, ilk kez 1999’da Japonya’da satışa çıkan Accord temelli station wagon’da kullanılmıştı. Honda, 2016’da aynı adı Çin pazarı için geliştirdiği benzinli SUV’a verdi. Şimdi isim, yeni nesil hibrit sistemle hazırlanan bir SUV’da kullanılıyor.

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AVANCIER, YENİ HONDA HYBRID SİSTEMİNİ KULLANACAK

Bagaj kapağındaki Honda Hybrid yazısı, modelin kullanacağı yeni güç aktarma sistemini doğruluyor. Honda, mevcut çift elektrik motorlu e sisteminden geliştirdiği bu teknolojide benzinli motorun verimli çalıştığı aralığı genişletiyor, elektrikli tahrik ünitesini ise daha küçük ve verimli hale getiriyor. Marka, yeni hibrit modeller için daha hafif bir platform ve elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi de geliştirdi.

Honda'nın yeni SUV'sinden ilk görüntüler: 1 Aralık'ta tanıtılacak

Avancier için 2,0 litrelik hibrit motor ve dört tekerlekten çekişli bir versiyon gündemde. Honda, modele özgü güç, batarya kapasitesi, yakıt tüketimi ve fiyat bilgilerini henüz açıklamadı.



Şirket, yeni Honda Hybrid sistemini 2027’den Mart 2030 sonuna kadar dünya genelinde 15 modelde kullanmayı planlıyor.

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