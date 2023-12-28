Huawei destekli SUV modeli Aito M9 resmen tanıtıldı! Sağlamlığı çarpışma testiyle kanıtlandı

28 Aralık 2023 17:38 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 17:39

Özellikle akıllı telefon ve bilgisayar modelleriyle tanınan Çinli teknoloji devi Huawei ile Seres'in iş birliğinde kurulan Aito markası, EREV ve BEV versiyonlarıyla "M9" adlı SUV modelini tanıttı. Araç, gövde sağlamlığıyla ve sinematik deneyim sunan ekran özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Aito, M9 modelini, tek şasi üretiminin kalitesini göstermek için çarpışma testine maruz bıraktı. Çinli üretici, testin görüntülerini yayınladı. İki kamyonun arasında kalan Aito M9’un gövde sağlamlığının bozulmaması; A, B ve C sütunlarının ezilmemesi aracın en önemli özelliği olarak lanse edildi. Zira, sağlam gövdesi sayesinde benzer bir kaza durumunda aracın içindeki kişilerin tamamen korunabileceği söyleniyor.

Büyük baskı makineleriyle yapılan az parçalı bütünsel gövde üretimi (farklı parçalar yerine tek bir büyük gövde parçası gibi) sayesinde aracın bu kadar sağlam olduğu açıklandı. Ayrıca otomobil devi Tesla da bu yöntemi tercih ediyor. Söz konusu teknik, seri üretimi daha uygun fiyata getirmenin yanı sıra hızlandırmaya da yarıyor.

HUAWEI AITO M9 ÖZELLİKLERİ NELER?

Peki, Huawei tarafından da desteklenen Aito markasına ait M9 modelinin özellikleri neler?

Aracın ön ve arka kısmında birbirine bağlı adaptif LED matrix farlar pikselli bir tasarıma sahip. Aracın şarj durumu gibi bilgileri bu kısımdan takip etmek mümkün.

Aito M9'da 7 ekran ve iki adet projeksiyon yer alıyor. Arka koltuklardaki ekranların yanı sıra 32 inçlik bir panel ekran ve lazer projeksiyon mevcut. Tüm bu sistem araçtakilere sinema deneyimi sunuyor. Kokpit tarafında ise sürücüden yolcu tarafına uzanan 3 adet ekran var. 12,3 inç dijital gösterge, 15,6 inç bilgi-eğlence ekranı, 16 inç ön yolcu ekranı, 75 inç head-up-display ve arkadaki yolcuların her biri için dört adet tablet ekran yer alıyor.

Lüks SUV aracın 6 koltuğu çift kişilik yatak da olabiliyor.

Otonom sürüş için 27 adet sensör ve Huawei ADS 2.0 sistemi de aracın diğer önemli özellikleri arasında.

İki elektrik motorundan 523 beygir güç alan Aito M9'un elektrikli versiyonu, CATL yapımı 97.7 kWh batarya paketi barındırıyor ve 630 kilometre menzil sunuyor.

Hibrit versiyonunun ise 1.5 litre turboşarj motor ve iki elektrik motoru var. 490 beygir güç üreten M9 versiyonu, 1362 ile 1402 km arasında menzil sunuyor.

AITO M9 FİYATI NE KADAR?

Huawei ve Seres'in ortaklığında geliştirilen Aito M9 modelinin fiyatı da belli oldu. Aito M9, 65 bin 726 dolar ile 79 bin 717 dolar arasında fiyat etiketine sahip.

Araç, kısa süre önce siparişe açıldı ve 2024'ün başından itibaren teslimatlar başlayacak. Ancak şu anda sadece Çin'de satışa sunuldu.