Otomobil satışlarında daralma Eylül ayında da devam ederken SUV modelin payı ise artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Eylül döneminde satılan 627.977 adet otomobilden, 415.909 adedi SUV oldu.

Yılın ilk 9 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 66’yı geçti. Eylül ayında satılan 63.736 otomobilden 44.062 adedi SUV oldu. Yani Eylül ayında yüzde 70’e yaklaşan pazar payıyla satılan her 10 otomobilden 7’si SUV oldu.



Eylül ayı satışlarında Togg’un T10X modeli zirvedeki yerini korurken, Ağustos ayında 20. Sırada yer alan Renault Boreal hızlı bir yükselişle Eylül’de ikinci sırada yer aldı.

İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?

İşte Ocak-Eylül döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…

MODEL OCAK- EYLÜL 1. TOGG T10X 22.020 2. RENAULT DUSTER 19.774 3. TOYOTA C-HR 17.952 4. VOLKSWAGEN TAİGO 16.507 5. PEUGEOT 2008 14.768 6. KIA SPORTAGE 13.482 7. NISSAN QASHQAI 13.232 8. KG MOBILITY TORRES 12.374 9. HYUNDAI BAYON 11.949 10. HYUNDAI TUCSON 11.780 11. CHERY TIGGO 7 11.222 12. VOLKSWAGEN TİGUAN 11.139 13. PEUGEOT 3008 10.970 14. FIAT EGEA CROSS 10.546 15. OPEL FRONTERA 10.287 16. RENAULT BOREAL 10.094 17. CITROEN C3 AIRCROSS 9297 18. MINI COUNTRYMAN 8417 19. VOLKSWAGEN T-ROC 8.341 20. SKODA KAMIQ 7.713

İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV

EYLÜL AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER…

MARKA MODEL SATIŞ ADEDİ 1. TOGG T10X 4237 2. RENAULT BOREAL 3220 3. RENAULT DUSTER 2305 4. TESLA MODEL Y 1725 5. KIA SPORTAGE 1591 6. NISSAN QASHQAI 1552 7. HYUNDAI TUCSON 1481 8. PEUGEOT 2008 1389 9. HYUNDAI BAYON 1375 10. TOYOTA C-HR 1243 11. DACIA SANDERO STEPWAY 1029 12. CHERY TIGGO 7 986 13. SKODA KAMIQ 981 14. VOLKSWAGEN TAIGO 953 15. VOLKSWAGEN T-ROC 811 16. KIA EV2 809 17. CITROEN C3 AIRCROSS 798 18. PEUGEOT 3008 775 19. OMODA & JAECOO JAECOO 7 756 20. VOLKSWAGEN TIGUAN 718

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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