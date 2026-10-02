İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV
Otomobil satışlarında daralma Eylül ayında da devam ederken SUV modelin payı ise artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Eylül döneminde satılan 627.977 adet otomobilden, 415.909 adedi SUV oldu.
Yılın ilk 9 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 66’yı geçti. Eylül ayında satılan 63.736 otomobilden 44.062 adedi SUV oldu. Yani Eylül ayında yüzde 70’e yaklaşan pazar payıyla satılan her 10 otomobilden 7’si SUV oldu.
Eylül ayı satışlarında Togg’un T10X modeli zirvedeki yerini korurken, Ağustos ayında 20. Sırada yer alan Renault Boreal hızlı bir yükselişle Eylül’de ikinci sırada yer aldı.
TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?
İşte Ocak-Eylül döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…
|MODEL
|OCAK- EYLÜL
|1.
|TOGG T10X
|22.020
|2.
|RENAULT DUSTER
|19.774
|3.
|TOYOTA C-HR
|17.952
|4.
|VOLKSWAGEN TAİGO
|16.507
|5.
|PEUGEOT 2008
|14.768
|6.
|KIA SPORTAGE
|13.482
|7.
|NISSAN QASHQAI
|13.232
|8.
|KG MOBILITY TORRES
|12.374
|9.
|HYUNDAI BAYON
|11.949
|10.
|HYUNDAI TUCSON
|11.780
|11.
|CHERY TIGGO 7
|11.222
|12.
|VOLKSWAGEN TİGUAN
|11.139
|13.
|PEUGEOT 3008
|10.970
|14.
|FIAT EGEA CROSS
|10.546
|15.
|OPEL FRONTERA
|10.287
|16.
|RENAULT BOREAL
|10.094
|17.
|CITROEN C3 AIRCROSS
|9297
|18.
|MINI COUNTRYMAN
|8417
|19.
|VOLKSWAGEN T-ROC
|8.341
|20.
|SKODA KAMIQ
|7.713
EYLÜL AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER…
|MARKA
|MODEL
|SATIŞ ADEDİ
|1.
|TOGG
|T10X
|4237
|2.
|RENAULT
|BOREAL
|3220
|3.
|RENAULT
|DUSTER
|2305
|4.
|TESLA
|MODEL Y
|1725
|5.
|KIA
|SPORTAGE
|1591
|6.
|NISSAN
|QASHQAI
|1552
|7.
|HYUNDAI
|TUCSON
|1481
|8.
|PEUGEOT
|2008
|1389
|9.
|HYUNDAI
|BAYON
|1375
|10.
|TOYOTA
|C-HR
|1243
|11.
|DACIA
|SANDERO STEPWAY
|1029
|12.
|CHERY
|TIGGO 7
|986
|13.
|SKODA
|KAMIQ
|981
|14.
|VOLKSWAGEN
|TAIGO
|953
|15.
|VOLKSWAGEN
|T-ROC
|811
|16.
|KIA
|EV2
|809
|17.
|CITROEN
|C3 AIRCROSS
|798
|18.
|PEUGEOT
|3008
|775
|19.
|OMODA & JAECOO
|JAECOO 7
|756
|20.
|VOLKSWAGEN
|TIGUAN
|718