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T-Otomobil

İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV

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İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV
Başlık Resmiİşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV

Otomobil satışlarında daralma Eylül ayında da devam ederken SUV modelin payı ise artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Eylül döneminde satılan 627.977 adet otomobilden, 415.909 adedi SUV oldu.

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Yılın ilk 9 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 66’yı geçti. Eylül ayında satılan 63.736 otomobilden 44.062 adedi SUV oldu. Yani Eylül ayında yüzde 70’e yaklaşan pazar payıyla satılan her 10 otomobilden 7’si SUV oldu.

Eylül ayı satışlarında Togg’un T10X modeli zirvedeki yerini korurken, Ağustos ayında 20. Sırada yer alan Renault Boreal hızlı bir yükselişle Eylül’de ikinci sırada yer aldı.

İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV
Başlık Resmiİşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?

İşte Ocak-Eylül döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…

MODELOCAK- EYLÜL
1.TOGG T10X22.020
2.RENAULT DUSTER19.774
3.TOYOTA C-HR17.952
4.VOLKSWAGEN TAİGO16.507
5.PEUGEOT 200814.768
6.KIA SPORTAGE13.482
7.NISSAN QASHQAI13.232
8.KG MOBILITY TORRES12.374
9.HYUNDAI BAYON11.949
10.HYUNDAI TUCSON11.780
11.CHERY TIGGO 711.222
12.VOLKSWAGEN TİGUAN11.139
13.PEUGEOT 300810.970
14.FIAT EGEA CROSS10.546
15.OPEL FRONTERA10.287
16.RENAULT BOREAL10.094
17.CITROEN C3 AIRCROSS9297
18.MINI COUNTRYMAN8417
19.VOLKSWAGEN T-ROC8.341
20.SKODA KAMIQ7.713
İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV
Başlık Resmiİşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV

EYLÜL AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER…

MARKAMODELSATIŞ ADEDİ
1.TOGGT10X4237
2.RENAULTBOREAL3220
3.RENAULTDUSTER2305
4.TESLAMODEL Y1725
5.KIASPORTAGE1591
6.NISSANQASHQAI1552
7.HYUNDAITUCSON1481
8.PEUGEOT20081389
9.HYUNDAIBAYON1375
10.TOYOTAC-HR1243
11.DACIASANDERO STEPWAY1029
12.CHERYTIGGO 7986
13.SKODAKAMIQ981
14.VOLKSWAGENTAIGO953
15.VOLKSWAGENT-ROC811
16.KIAEV2809
17.CITROENC3 AIRCROSS798
18.PEUGEOT3008775
19.OMODA & JAECOOJAECOO 7756
20.VOLKSWAGENTIGUAN718
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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