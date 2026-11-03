İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV
Otomobil satışlarında daralma Ekim ayında da devam ederken SUV modelin payı ise artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Ekim döneminde satılan 692.916 adet otomobilden, 461.200 adedi SUV oldu.
Yılın ilk 10 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 66,6’ya çıktı. Ekim ayında satılan 64.939 otomobilden 45.309 adedi SUV oldu.
Ekim ayı satışlarında Togg’un T10X modeli zirvedeki yerini korurken, Eylül ayında 15. sırada yer alan Volkswagen T-Roc hızlı bir yükselişle Ekim’de ikinci sırada yer aldı.
TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?
İşte Ocak-Ekim döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…
|MODEL
|OCAK- EYLÜL
|1.
|TOGG T10X
|26.079
|2.
|RENAULT DUSTER
|22.023
|3.
|TOYOTA C-HR
|19.185
|4.
|VOLKSWAGEN TAİGO
|18.507
|5.
|PEUGEOT 2008
|16.334
|6.
|NISSAN QASHQAI
|15.272
|7.
|KIA SPORTAGE
|15.019
|8.
|KG MOBILITY TORRES
|14.119
|9.
|HYUNDAI TUCSON
|13.122
|10.
|HYUNDAI BAYON
|12.914
EKİM AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER…
|MARKA
|MODEL
|SATIŞ ADEDİ
|1.
|TOGG
|T10X
|4059
|2.
|VOLKSWAGEN
|T-ROC
|3324
|3.
|RENAULT
|BOREAL
|2779
|4.
|RENAULT
|DUSTER
|2249
|5.
|BMW
|X1
|2212
|6.
|NISSAN
|QASHQAI
|2040
|7.
|VOLKSWAGEN
|TAIGO
|2000
|8.
|KG MOBILITY
|TORRES
|1745
|9.
|PEUGEOT
|2008
|1566
|10.
|KİA
|SPORTAGE
|1537