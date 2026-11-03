İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV

Otomobil satışlarında daralma Ekim ayında da devam ederken SUV modelin payı ise artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Ekim döneminde satılan 692.916 adet otomobilden, 461.200 adedi SUV oldu.

Yılın ilk 10 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 66,6’ya çıktı. Ekim ayında satılan 64.939 otomobilden 45.309 adedi SUV oldu.

Ekim ayı satışlarında Togg’un T10X modeli zirvedeki yerini korurken, Eylül ayında 15. sırada yer alan Volkswagen T-Roc hızlı bir yükselişle Ekim’de ikinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?

İşte Ocak-Ekim döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…

MODEL OCAK- EYLÜL 1. TOGG T10X 26.079 2. RENAULT DUSTER 22.023 3. TOYOTA C-HR 19.185 4. VOLKSWAGEN TAİGO 18.507 5. PEUGEOT 2008 16.334 6. NISSAN QASHQAI 15.272 7. KIA SPORTAGE 15.019 8. KG MOBILITY TORRES 14.119 9. HYUNDAI TUCSON 13.122 10. HYUNDAI BAYON 12.914

EKİM AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER…

MARKA MODEL SATIŞ ADEDİ 1. TOGG T10X 4059 2. VOLKSWAGEN T-ROC 3324 3. RENAULT BOREAL 2779 4. RENAULT DUSTER 2249 5. BMW X1 2212 6. NISSAN QASHQAI 2040 7. VOLKSWAGEN TAIGO 2000 8. KG MOBILITY TORRES 1745 9. PEUGEOT 2008 1566 10. KİA SPORTAGE 1537

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala