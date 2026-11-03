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T-Otomobil

İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV

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İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV
Başlık Resmiİşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları: 10 otomobilden 7’si SUV

Otomobil satışlarında daralma Ekim ayında da devam ederken SUV modelin payı ise artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Ekim döneminde satılan 692.916 adet otomobilden, 461.200 adedi SUV oldu.

Yılın ilk 10 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 66,6’ya çıktı. Ekim ayında satılan 64.939 otomobilden 45.309 adedi SUV oldu.

Ekim ayı satışlarında Togg’un T10X modeli zirvedeki yerini korurken, Eylül ayında 15. sırada yer alan Volkswagen T-Roc hızlı bir yükselişle Ekim’de ikinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?

İşte Ocak-Ekim döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…

MODELOCAK- EYLÜL
1.TOGG T10X26.079
2.RENAULT DUSTER22.023
3.TOYOTA C-HR19.185
4.VOLKSWAGEN TAİGO18.507
5.PEUGEOT 200816.334
6.NISSAN QASHQAI15.272
7.KIA SPORTAGE15.019
8.KG MOBILITY TORRES14.119
9.HYUNDAI TUCSON13.122
10.HYUNDAI BAYON12.914

EKİM AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER…

MARKAMODELSATIŞ ADEDİ
1.TOGGT10X4059
2.VOLKSWAGENT-ROC3324
3.RENAULTBOREAL2779
4.RENAULTDUSTER2249
5.BMWX12212
6.NISSANQASHQAI2040
7.VOLKSWAGENTAIGO2000
8.KG MOBILITYTORRES1745
9.PEUGEOT20081566
10.KİASPORTAGE1537
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