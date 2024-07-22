İtalya’nın en çok satan scooter modeli Türkiye’de: Honda SH125i

Şehir içi ulaşımına yönelik üretilen ve İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa’da en çok satan scooter modeli olarak dikkat çeken Honda SH125i modeli 166 bin 500 TL’lik satış fiyatı ile bayilerdeki yerini aldı.

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Türkiye’de ürün gamını büyütmeye devam eden Honda, bugüne kadar dünya çapında milyonun üzerinde satışı gerçekleştirilen SH ailesinin son üyesi Honda SH125i, ilk kez ülkemizde satışa sunuyor. Honda’nın İtalya’daki Atessa fabrikasında üretilen ve yıllar içerisinde motosiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmeye devam eden motosiklet; Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) ile dikkat çekiyor.

Start-Stop özelliği sayesinde yakıt ekonomisi sunan yeni modelde LED aydınlatma ve LCD gösterge paneli yer alıyor.

Zarif ve yalın yeni tasarım çizgileri, modelin kompakt yapısını tamamlarken SH imzalı düz zemin basamak alanı dik sürüş pozisyonu sağlıyor. Günlük kullanımda ve şehir içi trafikte kolaylık ve geniş bir görüş açısı sağlayan model iki kişilik şehir içi yolculuklar içinde ideal. 28 litrelik sele altı depolama alanına sahip motosikletin aynı zamanda bagajda birde USB şarj noktası bulunuyor.

EN DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Yeni Honda SH125i'nin EURO5+ uyumlu 125 cc hacimli, sıvı soğutmalı, dört supaplı geliştirilmiş Smart Power+ (eSP+) motoru, 6.500 d/d'de 12 Nm tork ve 8.250 d/d'de 9,6 kW maksimum güç üretirken; Start-Stop teknolojisinin de katkısıyla 2,2 lt/100km (WMTC normu) yakıt tüketimi değerine ulaşıyor. Çelik şasiye sahip motosikletin yakıt deposu ise 7 litre. 16 inç alüminyum jantlara sahip araç farklı zemin koşullarında güvenli bir yol tutuşu sunuyor. 5 kademeli sertlik ayarı bulunan arka amortisörler ve teleskopik ön çatallar ise sürüşü kişiselleştirmeye olanak sağlarken scooterde ön arka disk fren ve ABS standart olarak yer alıyor.