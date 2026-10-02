Jeep Ekim 2026 fiyat listesi: Modellerin güncel satış fiyatları
Jeep’in Türkiye’de satışa sunulan modellerinin Ekim 2026 fiyatları, motor ve donanım seçeneklerine göre farklılaşıyor. İşte Jeep modellerinin başlangıç fiyatları ve versiyonlara göre güncel satış bedelleri.
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Arazi araçlarıyla tanınan Jeep, SUV satın almayı planlayanların değerlendirdiği markalar arasında yer alıyor. Markanın modellerinde tercih edilen motor, çekiş sistemi ve donanım seviyesi, hem kullanım özelliklerini hem de satın alma maliyetini belirliyor.
Jeep’in Ekim 2026 fiyat listesi, giriş seviyesindeki versiyonlardan daha kapsamlı donanım sunan seçeneklere kadar farklı bütçelere yönelik satış bedellerini içeriyor.
Ekim 2026 Jeep güncel fiyat listesi…
|MODEL
|DONANIM
|YAKIT
|FİYAT
|KAMPANYALI FİYAT
|YENİ AVENGER ELEKTRİK
|Summit
|Elektrik
|2.425.000 TL
|2.305.000 TL
|AVENGER ELEKTRİK
|Summit
|Elektrik
|2.356.000 TL
|2.136.000 TL
|YENİ AVENGER 4XE Otomatik
|Overland
|Benzinli Hibrit
|3.000.000 TL
|2.880.000 TL
|AVENGER 4XE
|Overland
|Benzinli Hibrit
|2.740.000 TL
|--
|YENİ AVENGER E-HYBRİD
|Summit
|Benzinli Hibrit
|2.589.000 TL
|2.339.550 TL
|AVENGER E-HYBRİD
|Summit
|Benzinli Hibrit
|2.359.000 TL
|2.224.000 TL
|JEEP COMPASS LİMİTED
|Limited
|Benzinli Hibrit
|3.083.000 TL
|2.883.000 TL
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