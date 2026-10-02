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T-Otomobil

Jeep Ekim 2026 fiyat listesi: Modellerin güncel satış fiyatları

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Jeep Ekim 2026 fiyat listesi: Modellerin güncel satış fiyatları
Başlık ResmiJeep Ekim 2026 fiyat listesi: Modellerin güncel satış fiyatları

Jeep’in Türkiye’de satışa sunulan modellerinin Ekim 2026 fiyatları, motor ve donanım seçeneklerine göre farklılaşıyor. İşte Jeep modellerinin başlangıç fiyatları ve versiyonlara göre güncel satış bedelleri.

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Arazi araçlarıyla tanınan Jeep, SUV satın almayı planlayanların değerlendirdiği markalar arasında yer alıyor. Markanın modellerinde tercih edilen motor, çekiş sistemi ve donanım seviyesi, hem kullanım özelliklerini hem de satın alma maliyetini belirliyor.

Jeep’in Ekim 2026 fiyat listesi, giriş seviyesindeki versiyonlardan daha kapsamlı donanım sunan seçeneklere kadar farklı bütçelere yönelik satış bedellerini içeriyor.

Jeep Ekim 2026 fiyat listesi: Modellerin güncel satış fiyatları
Başlık ResmiJeep Ekim 2026 fiyat listesi: Modellerin güncel satış fiyatları

Ekim 2026 Jeep güncel fiyat listesi…

MODELDONANIMYAKITFİYATKAMPANYALI FİYAT
YENİ AVENGER ELEKTRİKSummitElektrik2.425.000 TL2.305.000 TL
AVENGER ELEKTRİKSummitElektrik2.356.000 TL2.136.000 TL
YENİ AVENGER 4XE OtomatikOverlandBenzinli Hibrit3.000.000 TL2.880.000 TL
AVENGER 4XEOverlandBenzinli Hibrit2.740.000 TL --
YENİ AVENGER E-HYBRİDSummitBenzinli Hibrit2.589.000 TL2.339.550 TL
AVENGER E-HYBRİDSummitBenzinli Hibrit2.359.000 TL2.224.000 TL
JEEP COMPASS LİMİTEDLimitedBenzinli Hibrit3.083.000 TL2.883.000 TL
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Alfa Romeo almak isteyenlere güncel rehber: Ekim 2026 fiyat listesi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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