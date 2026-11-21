Lamborghini, Temerario’nun üstü açık versiyonu Spyder’ı tanıttı. Çift turbo V8 motoru üç elektrik motoruyla birleştiren yeni model, markanın elektrikli mekanizmayla açılıp kapanan ilk sert tavanını taşıyor. 0-100 km/sa hızlanması ise yalnızca 2,8 saniye sürüyor.

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Lamborghini, Temerario ailesini üstü açık Spyder versiyonuyla genişletti. Los Angeles’ta dünya tanıtımı gerçekleştirilen otomobil, coupe modelin şarj edilebilir hibrit güç sistemini korurken farklı bir tavan mimarisiyle geliyor. Huracan Spyder’ın kumaş tavanının yerini elektrikle açılıp kapanan sert tavan alıyor. Böylece Lamborghini’nin daha önce elle çıkarılabilen tavan panellerine sahip modellerinden farklı olarak, tüm işlem bir düğmeyle gerçekleştirilebiliyor.

Lamborghini Temerario Spyder tanıtıldı: 907 HP güç, 343 km/sa hız ve markada bir ilk

SERT TAVAN KOLTUKLARIN ARKASINA DİKEY YERLEŞİYOR

Temerario Spyder’ın tavan mekanizmasında geleneksel elektrohidrolik düzen yerine 10 elektrikli aktüatör kullanılıyor. Patentli sistem, açılan tavanı koltukların arkasına dikey olarak yerleştiriyor. Lamborghini’nin açıklamasına göre bu konumlandırma, tavan açıkken ağırlık merkezini kapalı durumuna kıyasla 3 mm aşağı indiriyor ve ağırlık dağılımını değiştirmiyor.

Koltukların arkasından otomobilin arka bölümüne uzanan altıgen biçimli çıkıntılar, Spyder’ın tasarımındaki belirgin değişiklikler arasında bulunuyor.

Lamborghini Temerario Spyder tanıtıldı: 907 HP güç, 343 km/sa hız ve markada bir ilk

ÜÇ ELEKTRİK MOTORUYLA DESTEKLENEN V8

Otomobilin merkezinde 4,0 litrelik çift turbo V8 motor bulunuyor. Arkada bir, ön aksta iki elektrik motoruyla desteklenen sistem toplam 907 HP güç üretiyor. Benzinli motor 10.000 devre ulaşabilirken kalkış kontrolü etkinleştirildiğinde sınır 10.250 devre yükseliyor.

Dört tekerlekten çekişli Temerario Spyder, 0-100 km/sa hızlanmasını 2,8 saniyede, 0-200 km/sa hızlanmasını ise 7,3 saniyede tamamlıyor. Coupe’ye göre bu süreler sırasıyla yalnızca 0,1 ve 0,2 saniye uzarken maksimum hız 343 km/sa olarak korunuyor.

Alüminyum şasi üzerine geliştirilen modelde karbon seramik frenler kullanılıyor. Süspansiyon ayarları da üstü açık versiyona göre elden geçirilmiş. Seçenekler arasındaki Akrapovic titanyum egzoz sistemi, standart egzoza kıyasla yüzde 12 daha hafif.

Lamborghini Temerario Spyder tanıtıldı: 907 HP güç, 343 km/sa hız ve markada bir ilk

ÜSTÜ AÇIK SÜRÜŞ İÇİN BOYUN ISITMA SİSTEMİ

İki kişilik kabinde Huracan Evo Spyder’a göre daha geniş yaşam alanı sunuluyor. Diz mesafesi 46 mm, baş mesafesi 22 mm artırılırken Lamborghini, iki metre boyundaki kullanıcıların da otomobile sığabildiğini belirtiyor. Üç kademeli boyun ısıtma sistemi serin havalarda üstü açık sürüşü destekliyor. Elektrikli arka cam ise hava akımını ve kabine ulaşan motor sesini ayarlamaya imkan veriyor.

Önde 112 litrelik bagaj bulunurken yedi hoparlörlü Sonus faber ses sistemi isteğe bağlı sunuluyor. Ad Personam programıyla kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri de hazırlanmış. Lamborghini’nin 1976’da Silhouette ile başlayan üstü açık seri üretim otomobil geçmişinin 50’nci yılında tanıtılan Temerario Spyder’ın fiyatı henüz açıklanmadı.

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