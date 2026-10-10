Angelelli Automobili, yol, pist ve ralli odaklı üç farklı versiyonla geliştirdiği Tipo 829 projesini paylaştı. V6 motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle hazırlanan otomobil, adını efsanevi Lancia Stratos’un geliştirme kodundan alıyor.

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İtalya’nın küçük ölçekli otomobil üreticilerinden Angelelli Automobili, yeni spor otomobil projesi Tipo 829’u tanıttı. Strada, Terra ve Pista isimli üç versiyondan oluşan aile, aynı tasarımın farklı kullanım koşullarına uyarlanması üzerine kuruluyor.

Şimdilik dijital görselleri ve sınırlı teknik bilgileri yayımlanan Tipo 829, henüz geliştirme aşamasında. Marka, asfalt yollardan pistlere ve değişken zeminli parkurlara uzanan bir model ailesi oluşturmayı hedefliyor.

İSMİ LANCIA STRATOS’A GÖNDERME YAPIYOR

Tipo 829 adı, Lancia Stratos’un şirket içinde kullanılan proje koduna dayanıyor. Angelelli, bu isimle özellikle hafiflik, çeviklik ve sürücüyle güçlü bağ kuran spor otomobil anlayışına gönderme yapıyor.

Ancak yeni otomobil, Lancia tarafından geliştirilen bir Stratos devam modeli değil. İki otomobil arasında açıklanmış doğrudan bir teknik bağlantı bulunmuyor. Stratos’un mirası, projenin adında ve özellikle ralli odaklı Terra versiyonunun yaklaşımında kendini gösteriyor.

Lancia Stratos’tan ilham alan yeni İtalyan spor otomobil: Angelelli Tipo 829

ALÇAK GÖVDE VE KESKİN ÇİZGİLER

Paylaşılan görsellerde Tipo 829, ortadan motorlu spor otomobillere özgü alçak ve kompakt oranlarıyla dikkat çekiyor. Ön bölümde belirgin bir splitter, yatay LED aydınlatma ve dikey ışık elemanları bulunuyor.

Ön camın ön aks hizasına doğru taşındığı tasarım, kabini gövdenin ilerisine yerleştiriyor. Üç versiyon aynı temel silueti korurken aerodinamik parçalar ve şasi ayarları kullanım amacına göre değişiyor.

Lancia Stratos’tan ilham alan yeni İtalyan spor otomobil: Angelelli Tipo 829

TERRA BOZUK ZEMİNLERE, STRADA ASFALTA ODAKLANIYOR

Tipo 829 Terra, ailenin ralli ve tırmanma yarışlarından ilham alan üyesi. Bu versiyon daha yüksek ve daha uzun süspansiyon hareket mesafesi hedefinde. Amaç, otomobilin toprak yollarda ve tutunmanın sürekli değiştiği zeminlerde de kullanılabilmesi.

Strada ise yol kullanımına odaklanıyor. Daha alçak süspansiyon düzeni ve asfalt için geliştirilen ayarlarla, sportif sürüş ile günlük kullanılabilirliği bir araya getirmesi planlanıyor.

Lancia Stratos’tan ilham alan yeni İtalyan spor otomobil: Angelelli Tipo 829

PISTA’DA BÜYÜK ARKA KANAT VE YARIŞ RENKLERİ

Pist odaklı Tipo 829 Pista, görsel açıdan ailenin en iddialı versiyonu. Beyaz, yeşil ve kırmızı Alitalia renkleriyle gösterilen otomobilde büyük sabit arka kanat, ek hava yönlendiriciler ve havalandırma açıklıkları bulunuyor.

Ön splitter ve yan etekler de pist kullanımına göre şekillendirilmiş. Ancak Pista’nın diğer versiyonlardan ne kadar güçlü veya hafif olacağı henüz açıklanmadı.

Lancia Stratos’tan ilham alan yeni İtalyan spor otomobil: Angelelli Tipo 829

V6 MOTOR PLANLANIYOR, NİHAİ VERİLER BEKLENİYOR

Proje için 3,2 litrelik V6 motor, yaklaşık 500 beygir güç ve standart dört tekerlekten çekiş sistemi bekleniyor.

Lancia Stratos’tan ilham alan yeni İtalyan spor otomobil: Angelelli Tipo 829

ÜRETİM TAKVİMİ VE FİYATI AÇIKLANMADI

Angelelli, Tipo 829 için çok sınırlı üretim ve kapsamlı kişiselleştirme planlıyor. Terra versiyonuna yönelik özel sipariş programının açıldığı belirtilse de üretilecek araç sayısı, fiyat ve ilk teslimat tarihi henüz paylaşılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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