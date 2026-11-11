Mercedes-Benz CEO’su Ola Kallenius, elektrikli araçlara geçişin her pazarda aynı hızda ilerlemediğini söyledi. Şirket, elektrikli model sayısını artırırken talep sürdüğü müddetçe benzinli ve dizel motor seçeneklerini de korumayı planlıyor.

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Hindistan’ın Pune kentinde elektrikli GLC’nin lansmanı öncesinde konuşan Kallenius, içten yanmalı motorların dünya genelinde en az 10, muhtemelen 15 yıl daha kullanılacağını öngördü. Mercedes-Benz CEO’su, otomotiv endüstrisinin elektrikli araçlara geçişini 20–25 yıla yayılan bir dönüşüm olarak görüyor. Şirketin bu süreçteki motor tercihlerini ise pazarlardaki müşteri talebi şekillendirecek.

DİZEL SEÇENEKLERİ ÜRÜN GAMINDA KALACAK

Kallenius’a göre dizel motorlar, özellikle hafif ticari araçlarda ve uzun yol ağırlıklı kullanılan büyük binek modellerde önemini koruyor. Mercedes-Benz CEO’su, iş veya taşımacılık nedeniyle yılda 60–70 bin kilometre yol yapan sürücüleri dizelin tercih edilmeye devam edebileceği müşteri gruplarına örnek gösterdi.

YENİ V8 DE EURO 7 İÇİN HAZIRLANDI

Mercedes-Benz, dört ve altı silindirli benzinli ve dizel motorlarının yanı sıra V8 motor ailesini de yaklaşan Euro 7 gerekliliklerine göre güncellediğini belirtiyor. Bu yatırımın örneklerinden biri, yenilenen S 580 4MATIC’te kullanılan hafif hibrit destekli M177 Evo V8. Motorun farklı bir versiyonu Mercedes-AMG GLE 63 S ve GLS 63 modellerinde de görev yapıyor.

Avrupa Birliği’nin Euro 7 takvimi, yeni binek ve hafif ticari araç tipleri için 29 Kasım 2026’da başlıyor. Gereklilikler, 29 Kasım 2027’den itibaren bu sınıflardaki yeni araçların tamamına uygulanacak.

Mercedes-Benz CEO’su içten yanmalı motorlar için tarih verdi

2027 SONUNA KADAR 40’TAN FAZLA MODEL PLANLANIYOR

Mercedes-Benz, Temmuz 2021’de pazar koşullarının elverdiği yerlerde on yılın sonuna kadar tamamen elektrikli araçlara geçmeye hazırlanacağını duyurmuştu. Güncel ürün programı, 2025–2027 arasında 40’tan fazla yeni modelin tanıtılmasını kapsıyor. Elektrikli CLA, GLC ve C-Serisi bu programın parçası. Kallenius, on yılın sonuna kadar markanın başlıca model segmentlerinde elektrikli bir seçenek sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Şirketin 2026 üçüncü çeyrek verilerine göre tamamen elektrikli modeller, Mercedes-Benz’in küresel satışlarının yüzde 16,8’ini oluşturdu. Şarj edilebilir hibritler de hesaba katıldığında bu pay yüzde 25’e ulaştı.

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