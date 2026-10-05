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T-Otomobil

OMODA X Super Hybrid teknolojisi ile sahneye çıkacak

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OMODA X Super Hybrid teknolojisi ile sahneye çıkacak
Başlık ResmiOMODA X Super Hybrid teknolojisi ile sahneye çıkacak

OMODA | JAECOO, yeni crossover modeli OMODA X’in dünya lansmanını ekim ayındaki 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde gerçekleştirecek.

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Spor otomobil çizgilerini off-road karakteriyle buluşturan model, tasarımının ve sahip olduğu teknolojilerin yanı sıra markanın “Super Hybrid” teknolojisiyle dikkat çekecek. Zirve kapsamında düzenlenecek “OMODA Super Hybrid Marathon” etkinliğinde, “5 kWh technology” olarak adlandırılan yeni hibrit sistemin verimlilik, güç aktarımı ve elektrikli sürüş performansı gerçek yol şartlarında test edilecek. Marka, bu teknolojiyle yalnızca yakıt tasarrufunu değil, sürüş dinamiklerini de yukarı taşımayı amaçlıyor.

OMODA X Super Hybrid teknolojisi ile sahneye çıkacak
Başlık ResmiOMODA X Super Hybrid teknolojisi ile sahneye çıkacak

YENİ TUCSON İDDİALI

Hyundai Motor, yeni nesil TUCSON modelini tanıttı. Tamamen değişen tasarımı, genişleyen iç hacmi, Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi ve elektrik destekli motor seçenekleriyle C-SUV segmentinde rekabete hazırlanan model, farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap edecek. Hyundai’nin “Art of Steel” tasarım felsefesiyle geliştirilen model, kaslı dış görünümünü işlevsel bir kabinle dikkat çekerken kaput altında ise 150 PS gücündeki 1.6 T-GDI benzinli motorun yanı sıra 245 PS hibrit ve 292 PS plug-in hibrit üniteye yer alacak. Ayrıca 81 KM menzile sahip 17,1 kWh bataryalı PHEV versiyonu da seçenekler arasında yer alacak.

OMODA X Super Hybrid teknolojisi ile sahneye çıkacak
Başlık ResmiOMODA X Super Hybrid teknolojisi ile sahneye çıkacak

PAZAR LİDERLİĞİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Renault, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 102 bin 818 adet satış ve yüzde 12,8 pazar payıyla toplam otomotiv ve otomobil pazarındaki liderliğini koruyor. Otomotiv pazarının yüzde 13,4 daraldığı dönemde satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artıran marka, yerli üretim modelleriyle de öne çıktı. Renault Clio toplam pazarın en çok tercih edilen modeli olurken, en çok satan ilk beş modelin üçünü Renault’nun yerli üretim modelleri oluşturdu. Marka, üçüncü çeyrekte 15 bin 831 adet satışla SUV segmentinin de lideri oldu.

OMODA X Super Hybrid teknolojisi ile sahneye çıkacak
Başlık ResmiOMODA X Super Hybrid teknolojisi ile sahneye çıkacak

FİNALE KALAN PROJELER AÇIKLANDI

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda (OGTY) fi nale kalan 10 proje açıklandı. “Endüstriyel Mobilite” temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, 21 Ekim 2026’da Gazi Üniversitesinde düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren girişimciler, nakdî ödüllerin yanı sıra Patent Tescil Ödülü kazanırken, fi nalistler ayrıca İTÜ Çekirdek Programı kapsamında projelerini geliştirme ve girişimcilik ekosistemine dâhil olma fırsatı elde edecek.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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