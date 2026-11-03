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T-Otomobil

Opel Kasım fiyatlarını açıkladı: Elektrikli modelde 715 bin TL indirim

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Opel Kasım fiyatlarını açıkladı: Elektrikli modelde 715 bin TL indirim
Başlık ResmiOpel Kasım fiyatlarını açıkladı: Elektrikli modelde 715 bin TL indirim

Opel, Kasım ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerin fiyatlarını sabit tutarken, 700.000 TL’yi aşan indirim kampanyaları uyguluyor. İşte 2026 yılı Kasım ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Kasım ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka liste fiyatlarını sabit tutarken indirim kampanyaları uyguluyor.

İNDİRİM KAMPANYALARI GERİ DÖNDÜ

Eylül ayında uygulanan ancak Ekim ayında kaldırılan büyük indirim kampanyaları, Kasım ayında geri döndü. Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 75.000 TL, Astra’da 270 bin TL, Mokka modelinde 680 bin TL’ye varan, Frontera’nın hibrit versiyonunda 215 bin TL indirim uygulanıyor.

Kasım ayında en dikkat çeken indirim markanın Grandland modelinde uygulanıyor. Grandland’in hibrit versiyonunda 450 bin TL’lik, elektrikli versiyonunda ise 715 bin TL’ye varan indirim sunuluyor.

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İşte Opel’in paylaştığı Kasım ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…

2026 KASIM OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ

VersiyonDonanımEkim Liste fiyatı (TL)Ekim Liste fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat
1.2 100 HP Benzin MT6Edition1.535.0001.535.0001.460.000 TL
Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6Edition1.848.0001.848.000-
Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6GS1.955.0001.955.000-
Corsa Elektrik 100 kWGS1.890.0001.890.000-

YENİ ASTRA KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonDonanımEkim Liste fiyatı (TL)Kasım Liste fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat
1.5 130 HP Dizel AT8Edition2.330.0002.330.0002.060.000 TL
1.5 130 HP Dizel AT8GS2.590.0002.590.000-

2026 KASIM OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ

VersiyonDonanımEkim Liste fiyatı (TL)Kasım Liste fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat
1.2 136 HP Benzin MT6Edition1.990.0001.990.0001.770.000 TL
Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6GS2.350.0002.350.000-
GSE 207 kWGSE3.570.0003.570.0002.890.000 TL

2026 KASIM OPEL FRONTERA FİYAT LİSTESİ

VersiyonDonanımEkim Liste fiyatı (TL)Kasım Liste fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat
Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6Edition2.190.0002.190.0001.975.000 TL
Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6GS2.290.0002.290.000-

2026 KASIM OPEL FRONTERA ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ

VersiyonDonanımEkim Liste fiyatı (TL)Kasım Liste fiyatı (TL)
44 kWh BataryaGS1.895.0001.895.000
54 kWh Batarya - Uzun MenzilGS2.010.0002.010.000

2026 KASIM OPEL GRANDLAND FİYAT LİSTESİ

VersiyonDonanımEkim Liste fiyatı (TL)Kasım Liste fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat
Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6Edition2.850.0002.850.000-
Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6GS3.050.0003.050.0002.600.000 TL

2026 KASIM OPEL GRANDLAND ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ

VersiyonDonanımEkim Liste fiyatı (TL)Kasım Liste fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat
157 kWEdition3.200.0003.200.0002.485.000 TL
239 kW AWDGS4.220.0004.220.0003.750.000 TL
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