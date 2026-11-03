Opel Kasım fiyatlarını açıkladı: Elektrikli modelde 715 bin TL indirim

Opel, Kasım ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerin fiyatlarını sabit tutarken, 700.000 TL’yi aşan indirim kampanyaları uyguluyor. İşte 2026 yılı Kasım ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…

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Kasım ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka liste fiyatlarını sabit tutarken indirim kampanyaları uyguluyor.

İNDİRİM KAMPANYALARI GERİ DÖNDÜ

Eylül ayında uygulanan ancak Ekim ayında kaldırılan büyük indirim kampanyaları, Kasım ayında geri döndü. Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 75.000 TL, Astra’da 270 bin TL, Mokka modelinde 680 bin TL’ye varan, Frontera’nın hibrit versiyonunda 215 bin TL indirim uygulanıyor.

Kasım ayında en dikkat çeken indirim markanın Grandland modelinde uygulanıyor. Grandland’in hibrit versiyonunda 450 bin TL’lik, elektrikli versiyonunda ise 715 bin TL’ye varan indirim sunuluyor.

İşte Opel’in paylaştığı Kasım ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…

2026 KASIM OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Ekim Liste fiyatı (TL) Ekim Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 1.535.000 1.460.000 TL Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 1.848.000 1.848.000 - Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 1.955.000 1.955.000 - Corsa Elektrik 100 kW GS 1.890.000 1.890.000 -

YENİ ASTRA KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Ekim Liste fiyatı (TL) Kasım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition 2.330.000 2.330.000 2.060.000 TL 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 2.590.000 2.590.000 -

2026 KASIM OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Ekim Liste fiyatı (TL) Kasım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition 1.990.000 1.990.000 1.770.000 TL Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS 2.350.000 2.350.000 - GSE 207 kW GSE 3.570.000 3.570.000 2.890.000 TL

2026 KASIM OPEL FRONTERA FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Ekim Liste fiyatı (TL) Kasım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.190.000 2.190.000 1.975.000 TL Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.290.000 2.290.000 -

2026 KASIM OPEL FRONTERA ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Ekim Liste fiyatı (TL) Kasım Liste fiyatı (TL) 44 kWh Batarya GS 1.895.000 1.895.000 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 2.010.000 2.010.000

2026 KASIM OPEL GRANDLAND FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Ekim Liste fiyatı (TL) Kasım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.850.000 2.850.000 - Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 3.050.000 3.050.000 2.600.000 TL

2026 KASIM OPEL GRANDLAND ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Ekim Liste fiyatı (TL) Kasım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat 157 kW Edition 3.200.000 3.200.000 2.485.000 TL 239 kW AWD GS 4.220.000 4.220.000 3.750.000 TL

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