Opel Kasım fiyatlarını açıkladı: Elektrikli modelde 715 bin TL indirim

Opel, Kasım ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerin fiyatlarını sabit tutarken, 700.000 TL’yi aşan indirim kampanyaları uyguluyor. İşte 2026 yılı Kasım ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…
Kasım ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka liste fiyatlarını sabit tutarken indirim kampanyaları uyguluyor.
İNDİRİM KAMPANYALARI GERİ DÖNDÜ
Eylül ayında uygulanan ancak Ekim ayında kaldırılan büyük indirim kampanyaları, Kasım ayında geri döndü. Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 75.000 TL, Astra’da 270 bin TL, Mokka modelinde 680 bin TL’ye varan, Frontera’nın hibrit versiyonunda 215 bin TL indirim uygulanıyor.
Kasım ayında en dikkat çeken indirim markanın Grandland modelinde uygulanıyor. Grandland’in hibrit versiyonunda 450 bin TL’lik, elektrikli versiyonunda ise 715 bin TL’ye varan indirim sunuluyor.