Otomobilde talep durulmuyor! Ocak rekoru kırıldı

Ocakta otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yıla göre yüzde 56,6 oranında artarak tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Geçen yılın ocak ayı satışlarına göre Ocak 2024 hızlı başladı. Toplam pazar yüzde 56,6 büyürken otomobil satışları yüzde 71,7 arttı.

Otomotiv Distribitörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) yayınladığı 2024 yılı Ocak ayı raporuna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları ise geçen yıla göre yüzde 71,7 büyüyerek 64 bin 41 adet oldu. Hafif ticari sınıfta ise yükseliş yüzde 15,1 olarak kayıtlara geçti.

OCAK AYINDA 15 BİNİ AŞTI

Bu kategoride ocak ayında toplam 15 bin 660 adet araç satıldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 131,2 artış gösterirken, otomobil pazarı ise 10 yıllık ortalamada yüzde 147,1 büyüme kaydetti.