Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Otomobilde talep durulmuyor! Ocak rekoru kırıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Otomobilde talep durulmuyor! Ocak rekoru kırıldı
    Otomobil, Rekor, Haber

    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ocakta otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yıla göre yüzde 56,6 oranında artarak tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı.

    ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Geçen yılın ocak ayı satışlarına göre Ocak 2024 hızlı başladı. Toplam pazar yüzde 56,6 büyürken otomobil satışları yüzde 71,7 arttı.

    Otomotiv Distribitörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) yayınladığı 2024 yılı Ocak ayı raporuna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları ise geçen yıla göre yüzde 71,7 büyüyerek 64 bin 41 adet oldu. Hafif ticari sınıfta ise yükseliş yüzde 15,1 olarak kayıtlara geçti.

    OCAK AYINDA 15 BİNİ AŞTI

    Bu kategoride ocak ayında toplam 15 bin 660 adet araç satıldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 131,2 artış gösterirken, otomobil pazarı ise 10 yıllık ortalamada yüzde 147,1 büyüme kaydetti.

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OtomobilRekor
    Haberler > T-Otomobil > Otomobilde talep durulmuyor! Ocak rekoru kırıldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Tesla’da büyük kriz! Bu hatadan dolayı 2,2 milyon aracını geri çağırdılar - T-OtomobilTesla’da büyük kriz! Bu hatadan dolayı 2,2 milyon aracını geri çağırdılarTogg T10X teslimatlarında büyük düşüş! Nedeni belli oldu - T-OtomobilTogg T10X teslimatlarında büyük düşüş!Yeni CLE Coupe Türkiye'de - T-OtomobilYeni CLE Coupe Türkiye'deRent a Car'da dev marka savaşı! - T-OtomobilRent a Car'da dev marka savaşı!İkinci elde fiyatlar düşüyor, ilan sayısı azalıyor… - T-OtomobilFiyatlar istenilen seviyeye gelmeye başladıİşsizlik artıyor otomotiv sektörü personel bulamıyor… - T-Otomobilİşsizlik artıyor otomotiv sektörü personel bulamıyor…İşte kış lastiği ile ilgili merak edilenler - T-Otomobilİşte kış lastiği ile ilgili merak edilenlerDeğişen ve boyaya takan çok, şaseye bakan yok - T-OtomobilDeğişen ve boyaya takan çok, şaseye bakan yokElektrikli araçlar için 3000 yeni istasyon - T-OtomobilElektrikli araçlar için 3000 yeni istasyon27 model Türkiye'ye gelmiyor mu? İşte işin gerçeği... - T-Otomobil27 otomobil modeli Türkiye'ye gelmiyor mu?
    Sonraki Haber Yükleniyor...