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    Otomobil pazarını altüst edecek büyük zam yolda

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yeni yıl ile birlikte yeni modeller de ülkemize gelmeye başladı. Ocak ayı itibari ile güncellenen fiyatlarda yüzde 4 civarında bir zam söz konusu olurken, otomobil pazarında savaş ekonomisi konuşulmaya başlandı. 

    Otomobil pazarını altüst edecek büyük zam yolda
    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Geride bıraktığımız Aralık ayında geçerli olan fiyat listeleri yavaş yavaş güncelleniyor. Birçok marka zamlı yeni listeleri açıklarken diğer taraftan kampanyalar gün yüzüne çıkmaya başladı.

    Sektör yöneticileri, enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan artışların doğal olarak otomobil fiyatlarına yansıdığını işaret ederken, esas risk Kızıldeniz’de yaşaşan gerginlik ve olası savaş senaryoları.

    Otomobil pazarını altüst edecek büyük zam yolda

    Çin’den Avrupa’da yer alan otomobil fabrikalarına parça taşıyan yük gemileri, Kızıldeniz ve Gazze Şeridi’nde konuşlanan savaş gemileri yüzünden Akdeniz’e giremiyor. Mecburen rotalar Afrika kıtasının altından yeniden çizilirken nakliye fiyatları bir haftada 4 kat artış gösterdi.

    Bu durum teslimatlarda yaklaşık bir aylık gecikmeye sebep olurken, diğer taraftan yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle henüz fabrikalara ulaşmayan otomotiv parçalarının maliyetleri daha yoldayken değişmeye başladı.

    OTOMOTİV DEVLERİ ÜRETİMİ DURDURDU 

    Birçok otomotiv üreticisi, fabrikalarda üretime ara verdiğini duyururken, araç siparişlerinde ve teslimatlarda gecikme sinyalleri gelmeye başladı.

    Avrupa ve global arenada etkisini hissettiren enflasyon, yaşanan bu savaş gerginliği ile rüzgarı da arkasına aldı. Avrupa basınında maliyet kaynaklı fiyat güncellemeleri konuşulmaya başlanırken, parça tedarik problemi yüzünden üretimi durdurduğunu açıklayan Tesla, ters köşe yaparak fiyat indirimine gitti.

    Satış ve pazarlama tarafında ise müşteri taleplerinde yaşanan düşüş nedeniyle bir çok marka kâr marjlarından ödün vererek kampanya hazırlıklarına başladı.

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Otomobil
    Haberler > T-Otomobil > Otomobil pazarını altüst edecek büyük zam yolda
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