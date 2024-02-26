Otomobil piyasası canlandı! İkinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor

Bahçeşehir Üniversitesi'nin 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporu, ikinci el otomobil reel fiyatlarının ocak ayına göre düşüşte olduğunu ortaya koydu. Ocakta en çok işlem gören ortalama otomobil fiyatı ise 860 bin 443 TL olarak belirlendi. Enflasyondan arındırılmış otomobil ortalama reel fiyatına bakıldığında ise yedi aydır düşüş gözlemleniyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), sahibinden.com’da yayınlanan ilanları analiz ederek ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatları, arz ve talep dengesini, yaş gruplarını ve yakıt tüketim değerleri belirleyen raporunu yayımladı. İşte ‘’Otomobil Piyasası Görünümü’’ raporunun detayları:

Raporda yer alan bilgilere göre ikinci el otomobil reel fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 8,5 bir önceki aya göre ise yüzde 6 düşüş kaydetmiş durumda. Öte yandan, otomobil cari fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,9 artarken, aralık ayına kıyasla kayda değer bir değişim görünmüyor.

İLAN SAYILARI AZALIYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre ocak ayında en çok işlem gören ortalama otomobil fiyatı 860 bin 443 TL. Otomobil talep endeksi Aralık ayına kıyasla yüzde 5,6 yükselirken, piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenilen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 17,7 oranında yükseldi. Bu göstergenin detayları incelendiğinde ise ilan sayısının azaldığı gözlemlenirken, satılan otomobil sayısının arttığı kayıtlara geçti.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının yedi aydır düşüşte olduğunu raporuna ekleyen Bahçeşehir Üniversitesi, reel fiyat endeksinin aralık ayına kıyasla yüzde 6 azaldığını belirtirken, fiyatlardaki yıllık artış oranın da düşüş kaydedildiği raporladı. Örneğin 2023 mayıs ayında yüzde 47,9 ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak ocak 2024’te yüzde -8,5’e gerilediği raporda aktarılan bilgiler arasında.

İLAN SÜRELERİ UZAMAYA BAŞLADI

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüze 17,7 olarak belirtilirken bunun gerekçesi olarak satılık otomobil ilanlarının azalması gösterildi. Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olarak kabul edilen ilan süresi, yani ilanın verildiği günden itibaren yayında kaldığı süre son yedinci aydır yükselişte.