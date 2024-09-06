Otomobilde eylül kampanyaları! 700 bin TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı

Yılın son çeyreğine girmek üzere olan otomotiv pazarı, hem stokları eritmek hem de hedefleri tutturmak için kampanyaların hızını arttırmaya başladı. Sizler için Türkiye’de en çok satılan markaların kampanyalarını tek bir haberde bir araya getirdik. Kampanyalar arasında 700 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı bulunuyor. İşte detaylar:

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ali Çelik- Eylül ayının başlamasıyla birlikte otomotiv pazarında yer alan tüm markalar peş peşe kampanya duyurmaya başladılar. Döviz kurundaki artışlar neticesinden fiyatların yüzde 3 ila yüzde 7 civarında yukarı yönlü seyrettiği şu günlerde Türkiye’nin en çok satan otomobil markalarında fırsatlar şu şekilde:

TOGG

Türkiye’nin küresel teknoloji markası Togg, T10X’i özel finansman desteği kampanyasında eylül ayı boyunca geçerli mevcut T10X versiyonlarını avantajlı fiyatlarla kullanıcılarına sunuyor. Kampanya kapsamında anlaşmalı bankalarda 700 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade veya %2,29 faiz oranıyla aylık geri ödemesi 35 bin 607 TL olan 30 ay vade seçeneğini tercih ederek T10X sahibi olmak mümkün oluyor.

BMW

01.09.2024 ile 30.09.2024 tarihleri arasında geçerli olan 2024 model yılına ait BMW 320i Sedan modelini kampanyasında takas desteği bu model için vergiler dahil 250.000 TL olarak sunuluyor. Tüzel kişilerce anlaşmalı finansal kuruluşlara yapılacak taşıt kredisi başvurularında 6 aya kadar %0, 12 aya kadar %1,99 ve 24 aya kadar ise %3,19 faiz kredi imkanı bunuluyor. BMW 320 modelinde uygulanan bu kampanya markanın diğer modellerinde de toplam fiyat üzerinden benzer oranlarda farklı tekliflerle yetkili satıcılarda müşterilere sunuluyor.

CHERY

OMODA 5 PRO, TIGGO7 PRO MAX ve TIGGO8 PRO MAX modellerinde 150.000TL, 12 ay, %0,99 faizli kampanyasına devam eden marka yetkili satıcılardaki stok durumuna göre güncelleme yapacağını duyurmuştu. Türkiye’de en çok satan SUV modelleri arasına giren Çinli üretici, Omoda 5 modelinde Vision paket seçeneğinde 1.522.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin karşısına çıkıyor.

CITROEN

Citroën C4 modellerinde 120.000 TL 12 ay %0 faiz ya da 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz kampanyası sunuyor. C5 Aircross Shine Bold ve E-Series donamlarında 200.000 TL 12 ay %0 faiz, Yeni Citroën Berlingo modelinde 200.000 TL 12 ay %0 faiz ve Yeni Citroën Jumper modelinde ise 250.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası sunuyor.

FIAT

03.09.2024 – 02.10.2024 tarihleri arasında 0 km 2024 yılı Egea modellerinde sınırlı sayı için sunulan fiyat teklifinden, Türkiye’nin en ucuz otomobili olarak dikkat çeken Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP modeli

859.900 TL etiketi ile dikkat çekiyor. Anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanan model için metalik renk ve ekstra donanımlar içermiyor. Öte yandan 500X modeli için 03.09.2024 - 02.10.2024 tarihleri arasında 200.000 TL kredi, 12 ay vade 2,99% faiz oranı sunan marka, hususi kullanımda aylık 21.170,95 TL ödeme seçeneği ile ( 3,99% aylık maliyet oranı 60,00% yıllık maliyet oranı) müşterilerin karşısına çıkıyor.

HONDA

Eylül ayı için Honda’nın Civic modelinde tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden peşin alımlarda 125.000 TL’ye varan indirim uygulanıyor. Öte yandan 2024 model HRV Elegance versiyonu için 85.000 TL; HRV Style + versiyonu için 93.000 TL; HRV Advance versiyonu için 110.000 TL indirim söz konusu.

JEEP

SUV dünyasının önemli oyuncusu Jeep, segmentinin en çok tercih edilen modeli Avenger Electric ve Avenger E-Hybrid ile Renegade için 150 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi olanağı sunuyor. 1.999.900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunulan Compass Limited e-Hybrid’de 300 bin TL; Summit donanım seviyesinde ise 250 bin TL’lik indirim seçenekleri, yine ay sonuna dek müşterileri bekliyor.

KIA

Kia’nın elektrikli E Segment SUV modeli EV9, tüzel müşteriler için 750.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz avantajıyla satışa sunuluyor. Yeni Picanto, 150.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz, E SUV segmentindeki EV6 modelinde E-Şarj’da geçerli 40.000 TL şarj desteğine ek olarak 200.000 TL takas indirimi sunuyor.

Öte yandan C SUV segmentinde yer alan amiral modeli Sportage’da 250.000TL’ye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatı sunuyor. XCeed modelini ise 150.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Cerato modelinde ise 90.000 TL kampanya desteği ve 150.000 TL krediye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

LEXUS

Premium otomobil üreticisi Lexus, LBX, RX, NX ve RZ SUV modellerinde stok durumuna göre 750 bin TL’ye varan indirimler sunuyor.

NISSAN

C-SUV segmentinin önemi oyuncusu Nissan Qashqai’nin eylül ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği ve sıfır faiz avantajı sunuluyor. Yeni Nissan Qashqai’nin hafif hibrit modellerinde; 4x2 Skypack donanım seviyesinde 200.000TL nakit alım desteği ve 120.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 4x2 Platinum donanım seviyesinde ise 200.000TL nakit alım desteği, 4x4 Skypack, 4x4 Platinum, Designpack, N-Design, Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100.000TL nakit alım desteği anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER Qashqai modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında ise 100.000 TL nakit alım desteği sunuluyor.

OPEL

Opel Türkiye, eylül ayında da binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi olanakları ve online rezervasyona özel fiyat seçenekleri sunarken, başarılı hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ’lere özel imkânlar sağlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Corsa Elektrik, eylül ayı boyunca 150 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 150 bin TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Astra Elektrik, 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Opel’in yenilenen hafif ticari araç modelleri yeni Combo ve yeni Combo Cargo 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

PEUGEOT

2008 ve %100 elektrikli E-2008, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunan Peugeot Türkiye, 408’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler ise Allure donanımında, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor. 308 modelinde ise 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi ile, sıfır emisyonlu sürüş keyfini üstün performans ile birleştiren %100 elektrikli E-308 yine 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla satın alınabiliyor. Gelişmiş BlueHDi dizel motoruyla dikkat çeken SUV modeli 5008’de de, yine sadece tüzel müşterilere özel tüm donanım seviyelerinde 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli cazip kredi imkanı sunuluyor.