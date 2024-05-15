Otomotiv pazarında durgunluk: Satışlar azalıyor, firmalar kampanyalarla cevap veriyor!

Aralıksız 22 ay üst üste satış rekorları kıran otomotiv pazarı, Nisan 2024 itibari ile adeta frene bastı. ODMD tarafından açıklanan verilere göre otomobil pazarının yüzde 20,61 oranında azaldığı Nisan 2024’te hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 oranında düştü. Firmalar satışlarını arttırmak için peş peşe kampanyalar düzenlerken vade oranları da sıfırlandı. İşte marka marka otomotiv pazarındaki tüm kampanyalar:

Otomotiv sektöründe küresel ölçekli olarak pandemi döneminde başlayan arz sorunları, çip krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in neden olduğu Süveyş kanalı krizi ile devam etti. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle adeta yatırım aracına dönen otomobiller bugün için hem üretim ve arz sorunları aşmış durumda hem de yükselen mevduat oranları nedeniyle artık yatırım aracı olmaktan çıkmış vaziyette.

Geride bıraktığımız son 22 ay üst üste aralıksız rekor kıran otomotiv satışları, Nisan 2024 itibari ile adeta frene bastı. ODMD tarafından açıklanan verilere göre otomobil pazarının yüzde 20,61 oranında azaldığı Nisan 2024’te hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 oranında düştü. Markalar ise peş peşe satış kampanyaları açıklamaya başladı. Son 2 hafta içinde duyurulan kampanya detayları ise şu şekilde:

TOGG

Nisan ayında düzenlenen 800 bin TL 12 ay 0 faiz kampanyası ile büyük ilgi gören Türkiye’nin yerli ve milli markası Togg, gelen yoğun talep üzerine kampanyasını mayıs ayına uzattığını açıkladı. T10X modeli için nisan ayında en üst paket için uygulanan kampanya mayıs ayında 800 bin TL 12 ay 0 faiz olarak tüm donanım seçeneklerine açılmış durumda.

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FIAT

Yerli üretici olarak dikkat çeken FIAT, yeni otomobil alacak müşterilerine kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” unvanını elinde bulunduran Egea’ya mayıs ayı boyunca geçerli olacak takas kampanyası ve bu kapsamda sunulan avantajlı finansman koşullarıyla sahip olunabiliyor. Kampanya kapsamında aracını takasa getiren müşteriler, mevcut aracını değerinde satarak 250 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla, 0 kilometre Egea’ya sahip olabilecekler.

Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyada, Egea Sedan 969 bin 900 TL’den Egea Cross 1 milyon 52 bin 900 TL’den ve Cross Wagon gövde seçeneği ise 1 milyon 311 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Tercihini takas kampanyasından yana yapmayanlar ise 250 bin TL 12 ay yüzde 2,99 faiz oranı ile kredi kullanımı gerçekleştirebiliyorlar.

CHERY

Türkiye’de elde ettiği büyük başarıyı, mayıs ayında çok avantajlı bir kampanya ile taçlandıran Chery, 2024 model yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor. OMODA 5 için, 275 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanan marka, TIGGO7 PRO modelinde 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor. Üst düzey teknolojisi ve akıllı sürüş destek sistemleri ile donatılan TIGGO 8 PRO modeline ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor. Ayrıca Chery’nin tüm SUV modelleri, Chery Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekiyor.

HONDA

Honda’nın yüksek donanım özellikleri ve konforlu sürüş performansı ile öne çıkan City modeline özel kampanyası başladı. Limitli sayıda City için geçerli olacak kampanya kapsamında 250 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor. 6 yıllık Honda garantisine sahip City modeli için nakit alımlarda ise 225 bin TL indirim seçeneğiyle 1 milyon 30 bin TL’lik satış fiyatı bulunuyor. City sahibi olmak isteyenler Honda showroomlarında geçerli olan kampanyadan faydalanabiliyor.

MG

Türkiye’nin 2023 yılında en hızlı büyüyen otomobil markası ödülünü alan MG, mayıs ayına özel rekabetçi fiyatlarını ve çok avantajlı satış desteklerini açıkladı. Mayıs ayında Euro NCAP’ten 5 yıldızlı güvenliği ve sınıfının üstünde boyutları ile ön plana çıkan MG HS’e yükselmek 1 milyon 399 bin TL’den başlayan takas indirimli fiyatları, bireysel ve tüzel kişiler için farklı farklı taksit imkanları sunuluyor. Üstelik mayıs ayına özel MG’nin, zengin donanımlı, C-SUV segmentinin iddialı modeli HS benzinli için çok cazip 150 bin TL’lik takas desteği bulunuyor.

SEAT

SEAT Ibiza, Leon ve Arona modellerinde 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında tüm Ibiza ve Arona’larda 125 bin TL’ye, 12 ay vadede sıfır faizli taşıt kredisi imkânı sunuluyor. SEAT’ın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Leon’da ise 200 bin TL’ye, 12 ay yüzde sıfır faizli taşıt kredisi imkanı bulunuyor. SEAT Leon modeli 1.540.000 TL'den, SEAT Arona 1.210.000 TL'den ve SEAT Ibiza 1.095.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor.

CUPRA

CUPRA Leon ve CUPRA Formentor modelleri için Mayıs ayı boyunca yüzde “0” faizli taşıt kredisi imkânı sunuluyor. Formentor 1.890.000 TL'den, CUPRA LEON ise 1.690.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla vitrinde yerini alıyor.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in mayıs kampanyası dahilinde uygulanan kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanıyor. Bireysel/Şahıs Firması-Özel seçim başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı ve vade kullanımı hakkında; nihai fatura bedeli 400.001 TL-800.000 TL olan araçlarda bedelinin %50'si ve 36 ay vade, 800.001 TL-1.200.000 TL olan araçlarda bedelinin %30'u ve 24 ay vade, 1.200.001 TL-2.000.000 TL olan araçlarda bedelinin %20'si ve 12 ay vade kredi kullanılabiliyor.

NISSAN

Nissan Qashqai’nin hafif hibrit ve e-POWER modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında Designpack, Skypack ve Black Edition versiyonlarında bu aya özel 150.000TL’lik nakit alım ayrıcalığı tanınıyor. Ayrıca Qashqai’nin e-POWER modellerinde 84.000TL 36 ay sabit ödemeli, 1.500.000TL ticari kredi imkanı da sunuluyor.Nissan Qashqai’nin en üst donanım seviyesi Platinum Premium’da ise 240.000TL nakit alım fırsatı e-POWER modelleriyle tüm Nissan severleri bekliyor. Nissan X-Trail’de ise 250.000TL’lik nakit alım desteği ve farklı ticari kredi imkanları sunuluyor.

SUZUKI

Akıllı Hibrit teknolojisi ve üstün arazi yeteneklerine sahip, sağlam modelleriyle öne çıkan Suzuki; Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny sahibi olmak isteyenler için yılın en özel ayrıcalıklarını duyurdu. Suzuki, mayıs ayına özel avantajlı satış koşulları kapsamında, tüm modellerinde 200 bin TL için 12 ay vade imkanı sunuyor. Öte yandan SUV modellerinde kullanıcılar, avantajlı kredi koşullarından 70.000 TL takas desteği ile aynı anda faydalanabiliyor.

DFSK

Çin’in büyük otomotiv üreticilerinden DFSK’nın başlattığı yeni kampanyada Mayıs ayı boyunca benzinli ve yüzde 100 elektrikli motora sahip geniş hafif ticari araç ürün gamı, nakit indirimi veya uygun kredi koşullarıyla alınabiliyor. Kampanya kapsamında tek kabin pick-up C31, çift kabin C32, elektrikli pick-up EC31 ve elektrikli panel van EC35 modellerinde, nakit alımlarda 70 bin TL indirim uygulanıyor. DFSK, nakit indirimi yerine kredi kullanmak isteyenler için de uygun krediler sunuyor. Buna göre 300 bin TL’ye kadar olan krediler, 12 ay vade seçenekleri sunuluyor. Böylece müşteriler bu krediyi aylık 27 bin 77 TL taksitlerle ödeyebiliyorlar.