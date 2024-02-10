Plakada bu oyunu yapanlar dikkat! Cezası 32 bin TL

APP plakaların önünü kesmek için 2024 ocak ayından itibaren sıfır ve plaka değişikliği yapılan tüm araçlar için karekodlu plaka uygulaması başlatılmıştı. Onun da sahtesi yapıldı, cezası ise 32 bin TL…

1 Ocak 2024 tarihi itibari ile karekodlu (barkod işlenmiş) plaka dönemi Türkiye’de resmen başladı. Alınan kararla 0 KM alınan tüm araçlara yeni tip kardekodlu plaka takılacak. Mevcut plakalı araçlar için ise şuan bir zorunluluk bulunmuyor.

Sahte plakaların önüne geçmek için hayata geçirilen uygulama sayesinde, plakaya işlenen karekod sayesinde aracın şase ve ruhsat bilgilerine hızla erişim sağlanabilecek. Ayrıca bu sayede plaka bilgileri artık elektronik ortamda arşivlenece, sürekli güncel bir veri kaynağı oluşturulacak.

Bilgilere hızlı ulaşım sayesinde özellikle trafik kontrolü ve bazı emniyet uygulamaları daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecek. Bu bilgilere hem emniyet hem jandarma kolaylıkla ulaşabilecek…

SAHTESİ İNTERNETTE 500 LİRA

Piyasada APP plaka olarak adlandırılan sahte plakalar görsel açıdan modifiye tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Öte yandan suç örgütleri, hızrsızlar ve yasa dışı faliyetlerde de sıklıkla kullanılan sahte plakalara internetten kolayca ulaşılabiliyor. N11 gibi e-ticaret portalları üzerinden bile kolaylıkla sipariş verilebilen bu plakalara artık sahte karekod basmaya da başladılar…

DİKKAT: EMNİYET UYARIYOR!!!

APP plaka kullanınlara Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından önemli bir uyarı yapılmıştı. Yapılan uyarı kapsamında sahte veya APP plaka kullananların derhal bu plakaları çıkartarak devletin belirlediği standartlara uygun “orijinal” plakalara geçiş yapılması belirtildi. APP plaka kullanmanın suç ve cezai yaptırımları olduğunu açıklayan EGM "APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir" duyurusunda bulundu…

SATIŞI DA SUÇ

Piyasada 300 ila 750 TL arasında satışan APP plakaları (Avrupa Press Plaka) üreten ve satışını yapanlara karşı emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibi yapılan App plaka imalat ve satıcılarına sürekli baskınlar yapılıyor. Yakalananlar tutuklanarak kaçakçılık ve organize işlere yardım ve yataklıktan hakim karşısına çıkarılıyor.

ARAÇ MUAYENEDEN GEÇEMİYOR

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada ise plaka yönetmeliğini açıkça belirtiliyor ve orijinal olmayan plakalar “Ağır Kusur” sayılarak araç muayenesinden geçemiyor. TÜVTÜRK plaka şartları ise şu şekilde sıralanıyor; öncelikle plakaların yönetmelikte tarif edildiği şartlara uygun olarak araca monte edilmiş olması gerekiyor. Plaka üzerindeki harf ve rakamların okunmasını engelleyecek şekilde vida, yansıtıcı, boya vb. herhangi bir müdahalede bulunulmuş, onarım yapılmış plakalar, üzerinde bulunması zorunlu olan dalgalı çizgi şeklindeki hologram, TR ve Ayyıldız şeklindeki hologramın bulunmadığı plakalar, plakayı basmaya yetkili kurumun kullandığı karakter ve rakamların, karakter kalıpları dışına çıkarılarak harf ve rakamların kalın boyandığı plakalar, plaka basmaya yetkisi olmayan bir kurum/kişi tarafından yönetmelikte gösterilen şekil ve şartların dışında basılan plakalar, okunamayacak derecede yırtılmış, delik, hasar görmüş, karakterleri silinmiş olan plakalar, üstünde, ortasında vida ve vida deliği olan plakalar ağır kusur olarak değerlendiriliyor ve muayeneden geçemiyor.