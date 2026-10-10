Porsche’nin 2026’nın ilk dokuz ayındaki küresel teslimatları yüzde 16 azalırken 911, satışlarını artıran tek model ailesi oldu. İkonik spor otomobil 42 bin 217 müşteriye ulaşırken tamamen elektrikli Taycan’ın teslimatları 8 bin 699 adette kaldı.

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Porsche’nin Ocak-Eylül dönemi sonuçları, markanın model ailesindeki satış dengesinin değiştiğini gösteriyor. Dünya genelindeki teslimatlar geçen yılın aynı dönemindeki 212 bin 509 adetten 178 bin 532’ye gerilerken 911, genel tablonun tersine büyümeyi sürdürdü. Taycan’da ise düşüş devam etti ve iki model arasındaki satış farkı yaklaşık beş kata ulaştı.

911 SATIŞLARI YÜZDE 12 ARTTI

2025’in ilk dokuz ayında 37 bin 806 adet teslim edilen Porsche 911, bu yıl aynı dönemde 42 bin 217 adede yükseldi. Böylece model, yaklaşık yüzde 12 büyüyerek markanın satışlarını artıran tek ürün ailesi oldu.

Taycan teslimatları ise 12 bin 641 adetten 8 bin 699’a gerileyerek yüzde 31 düştü. Geçen yıl yaklaşık üç olan 911/Taycan satış oranı, bu yıl 4,85’e çıktı. Açıklanan rakamlara göre teslim edilen her dört Porsche’den yaklaşık biri 911 oldu.

Porsche, özellikle GTS, Turbo ve GT versiyonlarının satışlarda güçlü bir paya sahip olduğunu belirtiyor. Şirketin satış ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Matthias Becker’e göre müşterilerin daha özel ve yüksek performanslı versiyonlara ilgisi devam ediyor.

Porsche 911 satışları Taycan’ın beş katına yaklaştı: Satılan her 4 Porsche’den 1’i 911

CAYENNE LİDERLİĞİNİ KORUDU

Porsche’nin en çok teslim edilen modeli, yüzde 2 düşüşle 59 bin 586 adede ulaşan Cayenne oldu. Yaz aylarında müşterilere ulaşmaya başlayan tamamen elektrikli Cayenne, bu toplamın 7 bin 2 adedini oluşturdu.

Macan teslimatları yüzde 21 azalarak 51 bin 25’e geriledi. Bu araçların 23 bin 29’u tamamen elektrikli, 27 bin 996’sı içten yanmalı motorlu versiyonlardan oluştu. Benzinli Macan’ın üretimi 2026 yazında sona ermişti.

Porsche 911 satışları Taycan’ın beş katına yaklaştı: Satılan her 4 Porsche’den 1’i 911

DÜŞÜŞ ELEKTRİKLİ MODELLERLE SINIRLI KALMADI

Taycan’daki gerileme dikkat çekse de Porsche’nin satış kaybı yalnızca elektrikli otomobillerden kaynaklanmıyor. Panamera teslimatları yüzde 35 azalarak 13 bin 714’e düşerken 718 Boxster ve Cayman ailesi yüzde 79 kayıpla 3 bin 291 adette kaldı.

Porsche 911 satışları Taycan’ın beş katına yaklaştı: Satılan her 4 Porsche’den 1’i 911

718 ailesindeki sert düşüşte üretimin Ekim 2025’te sona ermesi belirleyici oldu.

PORSCHE HACİMDEN ÇOK KÂRLILIĞA ODAKLANIYOR

Satışlardaki gerileme, Porsche’nin daha düşük üretim hacmiyle faaliyet gösterebilecek bir yapıya geçme planıyla aynı döneme denk geliyor. Şirket, daha özel ve yüksek karlı modellere ağırlık verirken yıllık 200 bin adedin altındaki satışlarda bile başa baş noktasına ulaşabilecek bir maliyet yapısı hedefliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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