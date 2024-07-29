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Renault Kangoo Multix: Ticari sınıfa amiral gemisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Renault Kangoo Multix: Ticari sınıfa amiral gemisi

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nisan ayında satışa sunulan Yeni Renault Kangoo E-Tech ve Yeni Renault Kangoo Van’ın ardından, Renault ticari ailesine Multix versiyonu eklendi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - 775 litrelik bagaj hacmi, 14 adet sürüş destek sistemi, 1.3 TCe  130 bg benzinli motoru, otomatik ve manuel vites seçenekleriyle geniş ailelerin ve iş profesyonellerinin beğenisine sunulan araç en üst donanım seviyesi olan “Iconic” versiyonuyla, lansmana özel 1.239.900 TL’den başlayan fiyatı ve 200.000 TL’ye 12 ay, %0 faiz kampanyası müşterilerin karşısına çıkıyor.

Araçta Güvenli Mesafe Uyarısı, Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Yarı Otonom Sürüş, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Gelişmiş Şerit Takip Sistemi, Ön Arka ve Yan Park Sensörleri, Eller Serbest Park Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi bir çok donanım standart olarak yer alıyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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