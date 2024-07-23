Renault Duster modelinin resmi fiyatları açıklandı!

Uzun zamandır merakla beklenen Renault Duster modelini fiyatları açıklandı. Eco-G motor seçeneği için 1.249.000 TL’den, E-Tech Full Hybrid motor seçeneği için 1.530.000 TL’den ve 4X4 motor seçeneği için 1.580.000 TL’den ve başlayan fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.

Üretimi Bursa Oyak Fabrikaları’ında gerçekleşen yeni Renault Duster 23 Temmuz itibarıyla vitrinde yerini aldı. 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle satışa sunulan model markanın CMF-B platformu üzerine inşa edilirken, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle birleştiriyor.

Renault Duster’da 145 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabiyor. Yeni Renault Duster, Eco-G motor seçeneği için 1.249.000TL’den, E-Tech Full Hybrid motor seçeneği için 1.530.000 TL’den ve 4X4 motor seçeneği için 1.580.000 TL’den ve başlayan fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.