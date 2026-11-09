Şarj noktasında araç inme dönemi bitiyor! 1.000 kW’lık robot kol, 5 dakikada şarj ediyor

BYD’nin Abu Dabi’de sergilediği robot kol, elektrikli otomobilin şarj kapağını açıyor, fişi takıyor ve işlem bittiğinde çıkarıyor. Otomatik parkla birlikte çalışan sistemin gösteriminde şarj gücünün 1.000 kW’a ulaştığı bildirildi.

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BYD, Flash Charging teknolojisini otomatik park ve robotik şarjla bir araya getiren sistemi Abu Dabi’de düzenlenen etkinlikte gösterdi. Gösterim görüntülerinde robot kol, bir Yangwang U8’in şarj girişine bağlanıyor. Uyumlu araçlarda sürücü, park ve şarj sürecini tek komutla başlatabiliyor.

OTOMOBİL KENDİ PARK EDİYOR, FİŞİ ROBOT KOL TAKIYOR

Otomobil şarj alanına girdikten sonra robot kol, görsel tanıma sistemiyle şarj girişinin konumunu belirliyor. Kuvvet geri bildirimi, fiş takılırken uygulanan baskının ayarlanmasını sağlıyor. Şarj tamamlandığında kol fişi çıkarıp kapağı kapatıyor. Farklı pazarlarda kullanılan birden fazla bağlantı standardıyla çalışabilen sistemin gösteriminde, fişin takılması 40 saniyeyi aştı.

GÖSTERİMDE 1.000 KW ŞARJ GÜCÜNE ULAŞILDI

Abu Dabi’deki istasyon, güneş panellerini ve sabit batarya depolamasını yüksek güçlü şarj ünitesiyle birleştiriyor. Depolama sistemi, araç şarj olurken istasyonun yüksek güç ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Gösterimde aracın anlık 1.000 kW’la şarj olduğu görüldü.

BYD’nin Mart ayında tanıttığı Flash Charging donanımı, Çin pazarı için tek bağlantıdan 1.500 kW’a kadar güç sunuyor. Şirket, uygun koşullarda ikinci nesil Blade bataryanın yüzde 10’dan yüzde 70’e 5 dakikada, yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise 9 dakikada şarj edilebildiğini belirtiyor.

ROBOT KOLUN KULLANIMA SUNULACAĞI TARİH BELLİ DEĞİL

BYD, Avrupa’da 2026 sonuna kadar 100, 2027 sonuna kadar da 3.000 Flash şarj cihazı kurmayı hedefliyor. Bu cihazların kaçında robot kol kullanılacağı ve Abu Dabi’de gösterilen sistemin ne zaman müşterilere açılacağı henüz açıklanmadı.

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