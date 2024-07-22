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Sektörün sıkıntısı maliyet artışları! OSS Derneği “satış sonrası” raporunu yayınladı 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sektörün sıkıntısı maliyet artışları! OSS Derneği “satış sonrası” raporunu yayınladı 

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

OSS Derneği tarafından yayımlanan “satış sonrası” raporuna göre otomotiv sektörünün sıkıntısı maliyet artışları.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Otomotiv satış sonrası pazarı, temkinli başladığı 2024 yılında, durgun seyrini ikinci çeyrekte de sürdürdü.

2024 yılının ikinci çeyreğinde satış ve ihracatı düşen sektör, istihdamını korurken, yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 2,5 artış beklentisinde. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2024 Yılı 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yılın ikinci çeyreğinde, 2023’ün aynı dönemine göre yurt içi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 2,67’lik gerileme yaşandı.

Üretici üyelerin yüzde 13’ü önümüzdeki üç ayda yatırım planlarken, 2024’ün ikinci çeyreğinde de gözlemlenen problemlerin başında “maliyetlerdeki aşırı artış” yer aldı. Ankete göre, “nakit akışında yaşanan problemler” öncelikli sorunlar arasında öne çıktı.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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