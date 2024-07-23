Sıfır otomobil satışları ne durumda? Türkiye ile Avrupa'yı karşılaştırdık, sonuç şaşırtıcı

on rapora göre yılın ilk yarısında AB bölgesinde yeni araç satışlarında yüzde 4,5 büyüme kaydedildi. Ancak pandemi öncesi seviyelere göre AB hâlâ eksi yüzde 18 geride. Türkiye’de ise yaşanan tüm ekonomik zorluklar ve Avrupa’ya oranla çok daha yüksek kalan enflasyon değerlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında yüzde 3,7 büyüme yakalarken 1 milyon sınırını zorlayan pazar hacmi pandemi öncesi rekorları zorluyor. Elektrikli satışında ise Türkiye, AB toplamının önünde…

TÜRKİYE GAZETESİ/ÖZEL- Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan Haziran ayı raporuna göre 2024'ün ilk altı aylık döneminde tüm Avrupa toplamında yeni araç kayıtları yüzde 4,5 artışla yaklaşık 5,7 milyon adede ulaştı. Ancak kayıt hacimleri pandemi öncesi seviyelere kıyasla nispeten daha düşük seviyelerde(-%18) seyretmeye devam ediyor. Avrupa pazarının en büyük oyuncularına ülke bazında baktığımızda ise birbirlerine yakın performanslar sergiledikleri görülüyor. Örneğin İspanya yılın ilk yarısında yüzde 5,9 büyüme yakalarken, Almanya yüzde 5,4, İtalya yüzde 5,4 ve Fransa yüzde 2,8’lik artış yakaladı.

ÖTV’YE RAĞMEN TÜRKİYE YÜKSELİŞTE

Ocak – Haziran döneminde Türkiye pazarına baktığımızda ise Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artık yakaladı. Sadece binek otomobil grubu olarak gerçekleşen satışlar ise 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında büyüdü. Türkiye otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,4 artış göstermiş durumda.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA REKOR BÜYÜME

Avrupa pazarında elektrikli araç pazarında haziran ayında en sert yükseliş yüzde 117.4’lük oranla İtalya’da yaşanırken Belçika pazarında elektrikli model satışları yüzde 50,4 oranında arttı. Devlet tarafından sağlanan teşviklerin sona ermesinin ardından Almanya pazarında yüzde 18,1 oranında düşüş yaşanırken, Hollanda’da yüzde 15 ve Fransa’da yüzde 10,3 oranında elektrikli araç satışları geriledi.

Türkiye’de ise otomobil pazarında en çok satış hacmi yüzde 87,5’lik oranla vergi oranları nispeten daha düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluşuyor. Gövde tipinde ise ülkemizde en çok tercih edilen SUV otomobiller (yüzde 54,8) ve ardından yüzde 26,6 pay ile sedan araçlar oluşturuyor. H/B otomobillerin satış hacmi ise yüzde 17,4 oranında. Elektrikli model seçeneklerinin ise daha çok C SUV segmentinde pazara sunulduğu Türkiye’de 160 kW altındaki düşük vergili sınıfta satışlar yüzde 237,1 gibi rekor bir büyüme kaydederken; 160 kW üstü yüksek ÖTV ve MTV oranlarına sahip modellerde ise satışlar yüzde 40 oranında artıda.

DİZELDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

ACEA tarafından yayınlanan Haziran satış raporlarına göre benzinli otomobil satışları nispeten sabit kalırken dizel tarafında ise İtalya’da yüzde 18,3, Fransa’da yüzde 8,3 ve İspanya’da yüzde 2,1 gibi düşüşler söz konusu. Pazar hacmi daha düşük olan AB ülkelerinde de bu oranlara yakın düşüler söz konusu.