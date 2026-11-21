Sony’nin yeni patent başvurusu, yol kenarındaki reklamları algılayarak otomobilin içine ilgili ürünün kokusunu verebilen bir sistem tarif ediyor. Teknoloji, kokunun hangi yolcuya, ne zaman ve ne kadar süreyle ulaştırılacağını da belirleyebilecek.

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Otomobillerdeki reklam deneyimine koku da eklenebilir. Sony’nin ABD’de yaptığı patent başvurusu, araç kameralarıyla tespit edilen reklam panolarını kabindeki koku dağıtım sistemiyle eşleştirmeyi amaçlıyor. Örneğin otomobil bir çikolata reklamının yanından geçerken içeride çikolata kokusu oluşturulabilecek. Böylece yol kenarında görülen bir reklam, araçtakilere kokuyla da ulaşabilecek.

KAMERALAR REKLAMI ALGILAYACAK

Sistemin çalışma mantığı, otomobilin dışını izleyen kameraların reklam panolarını tanımasına dayanıyor. Algılanan reklam, reklamverenlerin kayıt oluşturduğu bir koku yönetim sunucusundaki bilgilerle karşılaştırılıyor. Eşleşme sağlandığında ilgili ürüne tanımlanan koku, araç içindeki dağıtım birimleri üzerinden kabine veriliyor.

Bu yaklaşım, sürücünün seçtiği sabit bir parfümü yayan mevcut araç kokulandırma sistemlerinden daha farklı bir kullanım öngörüyor. Kokunun seçimini yol üzerinde karşılaşılan reklam belirliyor. Üstelik otomobil reklam panosuna yaklaştıkça kokunun yoğunluğunun artırılması da tarif edilen işlevler arasında bulunuyor.

Sony’den kokulu reklam patenti: Yoldaki hamburger reklamı otomobilin içinde kokacak

HER YOLCUYA AYNI KOKU VERİLMEYEBİLECEK

Patent başvurusunda reklamların belirli koşullara göre etkinleştirilmesi de ele alınıyor. Reklamverenler, kokunun kullanılabileceği saatleri ve hedeflenen yolcu profilini sisteme tanımlayabiliyor. Kabin kameralarından elde edilen yaş ve cinsiyet tahminleri kullanılarak kokunun belirli koltuklara yönlendirilmesi öngörülüyor.

Koku kartuşları ve hava üfleyen birimlerden oluşan düzen, seçilen kokuyu ilgili yolcuya belirlenen süre boyunca ulaştırabilecek. Başvurudaki örneklerde 30 saniyelik uygulama süresi gibi senaryolar da bulunuyor. Dolayısıyla sistem, yalnızca kokuyu seçmekle kalmayıp dağıtımın zamanını ve süresini de yönetiyor.

ARAÇ İÇİNDEKİ REKLAMLARLA DA ÇALIŞABİLECEK

Tarif edilen kullanım yol kenarındaki panolarla sınırlı değil. Araç içinde televizyondan, radyodan veya telefondan yayımlanan reklamların da kokuyla eşleştirilmesi düşünülüyor. Bu senaryoda dış kamera görüntüsü yerine kanal, internet sitesi ve yayın zamanı gibi bilgilerden yararlanılıyor. Başvuruda taksi şirketleri ve diğer taşımacılık işletmelerinin reklamverenlerden ücret alabileceği bir model de anlatılıyor.

Sony’den kokulu reklam patenti: Yoldaki hamburger reklamı otomobilin içinde kokacak

HENÜZ PATENT BAŞVURUSU AŞAMASINDA

Sony’nin 7 Temmuz 2026 tarihli başvurusu, 5 Kasım’da US20260346685A1 yayın numarasıyla kamuya açıldı.

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