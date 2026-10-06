Jaguar’ın yeni dönemini başlatacak elektrikli Type 01, dünya prömiyerinden önce internete sızdı. Dört kapılı model, Type 00 konseptinin uzun kaputunu, dar camlarını ve alışılmışın dışındaki gövde oranlarını büyük ölçüde koruyor.

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Jaguar’ın elektrikli geleceğini temsil eden Type 01’in kamuflajsız görüntüsü, resmi tanıtımdan önce ortaya çıktı. İspanyol otomobil forumlarında paylaşılan fotoğraf, markanın 2024 sonunda gösterdiği Type 00 konseptinin seri üretime nasıl uyarlandığına dair ilk kapsamlı ipucunu veriyor.

Açık mavi renkli otomobili gösteren fotoğraf kısa sürede farklı yayınlara taşındı. Görseli yayımlayan The Supercar Blog, daha sonra fotoğrafı Jaguar’ın talebi üzerine kaldırdığını duyurdu.

Sızıntıya yansıyan otomobilde en belirgin değişiklik, iki kapılı konseptin dört kapılı gövdeye dönüşmesi. Uzun motor kaputu, yüksek omuz çizgisi ve dar yan camlar ise korunmuş görünüyor. Ön bölümde geleneksel ızgaranın yerini gövde rengindeki yatay çizgiler alırken ince aydınlatmalar ve koyu renkli alt bölüm tasarımı tamamlıyor.

Gövdeye gömülü kapı kolları, ön çamurluktaki şarj kapağı ve ön tekerleğin arkasından uzanan metalik renkli detay da fotoğrafta dikkat çeken unsurlar arasında. Görüntü, Jaguar’ın konseptteki sıra dışı oranlardan üretim aşamasında da bütünüyle vazgeçmediğine işaret ediyor.

Dış tasarım henüz resmen bütünüyle gösterilmemiş olsa da kabin ayrıntıları ağustos ayında Jaguar tarafından paylaşılmıştı. Type 01’in iç mekanında önden arkaya uzanan yüksek bir orta konsol bulunuyor. Bu yapı, kabini dört yolcu için ayrı oturma alanlarına bölüyor. Alçak sürüş pozisyonu ve ince ön panel, markanın dört kapılı GT yaklaşımını destekliyor.

Tartışmalı tasarım üretime taşınıyor: Elektrikli Jaguar Type 01 tanıtılmadan ortaya çıktı

TASARIM ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Yeni tasarım sosyal medyada çokça eleştiri almış durumda. Çoğu kullanıcı Batman’in otomobiline benzediği görüşünce hemfikir. Ayrıca tasarımın sürücünün görüşünü etkileyeceği belirtiliyor. Özellikle büyük yan aynalar ve A sütununun sürüş görüşünü bozacağı düşünülüyor.

ARKA CAM YERİNE KAMERA

Arka görüş için kullanılan ClearSight Rear View Display de kabinin farklı ayrıntılarından biri. Jaguar’ın açıklamasına göre dijital ekran, ön camın alt kısmında, yan aynalarla aynı yükseklikte konumlandırılıyor. Geleneksel arka cam bulunmayan araçta görüntünün tavandaki kameradan sağlanacağını aktarıyor.

Type 01, markaya özel geliştirilen Jaguar Electric Architecture, yani JEA platformunu kullanan ilk seri üretim Jaguar olacak. Şirket, otomobili İngiltere’de tasarlanan, geliştirilen ve üretilecek lüks bir dört kapılı GT olarak tanımlıyor. Model adındaki “0” sıfır egzoz emisyonuna, “1” ise yeni neslin ilk otomobili olmasına gönderme yapıyor.

Tartışmalı tasarım üretime taşınıyor: Elektrikli Jaguar Type 01 tanıtılmadan ortaya çıktı

ÜÇ ELEKTRİK MOTORUYLA 1000 BEYGİR GÜÇ

Yaklaşık 5,2 metre uzunluğundaki otomobilde, biri önde ikisi arkada olmak üzere üç elektrik motoru bulunacak. Yaklaşık 1.000 beygir güç ve 1.300 Nm tork beklenen model için 120 kWh batarya ve 350 kW hızlı şarj kapasitesi belirtiliyor. Adaptif amortisörler, havalı süspansiyon ve arka tekerlek yönlendirme sistemi de açıklanan teknik beklentiler arasında.

Menzil konusunda basına yansıyan hedef 770 kilometreye kadar WLTP menzili.

Fiyat tarafında Jaguar Genel Müdürü Rawdon Glover’ın verdiği bilgi, yaklaşık 120.000 sterlinlik (yaklaşık 7,84 milyon TL) bir başlangıç seviyesine işaret ediyor. Markanın ürün ve kişiselleştirme seçenekleriyle hedeflediği ana fiyat seviyesi ise 140.000 sterlin (yaklaşık 9,14 milyon TL) civarında. Siparişlerin yıl bitmeden açılması, ilk müşteri teslimatlarının 2027 yazında başlaması bekleniyor.

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