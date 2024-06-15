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Tesla Model Y, 2023'te dünyanın en çok satan otomobili oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tesla Model Y, 2023&#039;te dünyanın en çok satan otomobili oldu!

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küresel otomobil endüstrisi 2023'te zorlu bir süreç geçirmesine rağmen, 2022'ye kıyasla iyi bir performans sergiledi. Dünya çapında 151 pazar araştırmasının ardından geçen yıl 78 milyon otomobil satıldı.

2022'ye kıyasla yüzde 10'luk bir büyüme ile 2023'te toplam yedi milyon araçlık bir artış yaşandı. Uzmanlar Çin ile ABD'nin arasında devam eden gerilimler ve Avrupa'daki otomobil üreticilerinin yaşadığı istikrarsızlık problemlerine rağmen büyümenin oldukça etkileyici olduğunu söylüyorlar. 

Küresel pazarın büyümesi Çin'den kaynaklı değil. Bölgenin yıllık hacmi 2022 yılına göre yüzde 6 artarken, hem ABD-Kanada hem de Japonya-Kore'de yüzde 12'lik bir artış görüldü.

Tesla Model Y, 2023'te dünyanın en çok satan otomobili oldu! - 1. Resim

TÜRKİYE AVRUPA'DA BÜYÜYEN EN HIZLI PAZAR OLDU

Türkiye, Avrupa'nın en büyük dördüncü pazarı konumunda. Türkiye'de İspanya'nın ardından artan talep sonucunda Avrupa 2023'ün en hızlı büyüyen pazarı oldu. Buna ek olarak, TOGG'un piyasaya çıkmasının ardından satışlar hızlandı.

Otomotiv analiz firması JATO Dynamics, 151 pazardan elde ettiği verileri analiz ederek, "Tesla Model Y'nin satışları, 2022'ye göre yüzde 64'lük bir artışla veya 2021'e göre 480,000 adet daha fazla olarak dünya genelinde 1,22 milyon adede ulaştı. Bu daha önce başka hiçbir üreticinin elde edemediği bir sonuç.

Sonuç olarak Model Y, Toyota'nın RAV4 ve Corolla sedanı gibi geleneksel küresel en çok satanları geride bırakmayı başardı." denildi.

Araştırmacılar, Model Y'nin "tüketicilerin çoğunluğu için uygun fiyatlı olmamaya devam ettiği gelişmekte olan pazarların çoğunda varlık göstermeden bu konumu elde ettiğini" söyledi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE PAZAR DAHA HIZLI BÜYÜDÜ

Sektör olarak  Avrupa, ABD ve Çin otomotiv pazarlarına odaklasa da 2023'teki yeni otomobil satışlarının yüzde 22'si gelişmekte olan ekonomilerden geldi. 2023 yılında gelişmekte olan ekonomilerde 17,5 milyon adet otomobil satıldı. 

Yıl içinde ABD ve Avrupa'daki toplam satıştan daha fazla bir satış adeti gelişmekte olan ekonomilerden geldi.

2023 yılında dördüncü en büyük bireysel pazar olarak Hindistan, 4,19 milyon binek otomobil satışı gerçekleştirdi. Brezilya ve İran, sırasıyla 2,12 milyon adet ve tahmini 1,43 milyon adet ile onu takip etti. 1,30 milyon adet Meksika'da satılırken, Türkiye'de 984 bin adet satıldı.

Tesla Model Y, 2023'te dünyanın en çok satan otomobili oldu! - 2. Resim

JATO Dynamics Kıdemli Analisti Felipe Munoz şu yorumu yaptı: "Eski otomobil üreticilerinin ihmali, otomobil fiyatlarının sürekli yüksek olmasına yol açtı ve tüketicileri istemeden de olsa daha uygun fiyatlı Çin alternatiflerine yöneltti. Araba fiyatları başka yerlerde artmaya devam ederken, Çinli otomobil markaları bu trendden yararlanarak pazarda çekiş gücü kazanıyor. çok daha hızlı bir tempo."

Çinli otomobil markalarının pazar payı Orta Doğu, Avrasya ve Afrika gibi bölgelerde hızla artarken, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da da büyüme kaydetti. Bu arabalar aynı zamanda Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsrail gibi gelişmiş ekonomilerde de pay kazandı. Bunun tersine, ABD ve Hindistan, Kore ve Japonya'ya benzer şekilde Çin arabalarının çok az alımını gördü. 

Tesla Model Y, 2023'te dünyanın en çok satan otomobili oldu! - 3. Resim

SUV'LAR DAHA FAZLA SATIYOR

2022 ile 2023 yılları arasında SUV araçların satış hacmi yüzde 16 artış göstererek geçen yılın toplam küresel bine otomobil satışlarının yüzde 47'sini oluşturdu. 2023 yılında SUV'lar sadece 36,7 milyon adet satış gerçekleştirdi ve 2022'ye kıyasla satış rekorunu kırdı. 

Büyüme büyük ölçüde Tesla'nın SUV segmentindeki başarısından (+ yüzde 62) ve Avrupa, Hindistan, Orta Doğu ve Avrasya'daki artan talepten kaynaklandı. Çin ve ABD-Kanada, küresel toplamın yüzde 54'ünü oluşturarak SUV'lar için en büyük pazarlar olmaya devam etti. 

SIRAARAÇSATIŞ2022'YE GÖRE DEĞİŞİM (YÜZDE)
1Tesla Model Y1,223,000+64
2Toyota RAV41,075,000-5
3Honda CR-V846,000+18
4Toyota Corolla803,000-19
5Toyota Corolla Cross715,000+35
6Toyota Camry650,000-2
7Ford F-150623,000+18
8Toyota Hilux605,000-4
9Nissan Sentra534,000-1
10Tesla Model 3508,000+5
11Honda Civic478,000+22
12BYD Qin473,000+43
13Nissan X-Trail/Rouge461,000+80
14Honda Accord451,000-7
15Hyundai Tucson423,000+25
16Chevy Silverado 1500412,000+9
17Hyundai Elantra399,000+5
18Ram 1500374,000-6
19BYD Song Plus369,000+9
20VW Polo364,000+56
21VW Jetta361,000+29
22Mazda CX-5356,000-2
23BYD Atto 3355,000+119
24Suzuki Swift354,000+6
25Honda HR-V336,000-27

DÜNYANIN EN ÇOK SATAN ARACI TESLA MODEL Y OLDU

2023'ün en çok satan aracı Tesla Model Y oldu. Dünya çapında 1,22 milyon adetlik satış ile 2022 yılına göre yüzde 64'lük bir artış yakaladı. 

Daha önce hiçbir üretici bu başarıya ulaşamadı ve Model Y, Toyota'nın Rav4 ve Corolla sedan gibi en çok satan modelleri geride bırakmayı başardı. Toyota iki modeli daha ilk 10'a yerleştirirken, Tesla Model 3 ise 10. sırayı korudu.

En popüler Çin modeli BYD'nin kompakt sedanı Qin'di. Bu, diğer iki BYD modeliyle birlikte dünyanın en iyi 25 modeli arasında yer aldı. İlk 25 arasında 13 Japon model, 5 Amerikalı, 3 Çinli ve 2 Koreli ve Avrupalı ​​model yer aldı. 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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