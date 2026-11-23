ECOBEST Challenge 2026’da 15 elektrikli model sürüş testine sokuldu. Otomobillerin 1 kWh enerjiyle kat edebildikleri mesafe hesaplandı. Bir model, tüm rakiplerini geçerek rekor kırdı.

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Elektrikli otomobillerin gerçek kullanım performansını karşılaştıran ECOBEST Challenge’ın 2026 sonuçları açıklandı. AUTOBEST tarafından İtalya’nın Vairano bölgesinde düzenlenen organizasyonda, 15 farklı üreticinin elektrikli otomobilleri aynı yöntemle değerlendirildi. İncelemede enerji verimliliğinin yanı sıra gerçek menzil, şarj kayıpları ve belirli bir mesafeyi karşılayacak enerjinin ne kadar sürede alınabildiği ölçüldü.

TWINGO, DACIA SPRING’İN REKORUNU GEÇTİ

Bataryanın kullanılabilir kapasitesiyle testte ulaşılan menzili ilişkilendiren EcoC 2 ölçümünde Renault Twingo, 1 kWh başına 8,33 kilometreye ulaştı. Böylece önceki nesil Dacia Spring’in 8,17 km’lik sonucunu aşarak organizasyon tarihinin en yüksek değerini elde etti. Leapmotor T03 de geçmiş testlerde 8,06 km seviyesine çıkmıştı.

Bu yıl Twingo’yu 7,77 km ile Tesla Model Y, 7,21 km ile Mercedes-Benz CLA izledi. Teste katılan diğer 12 otomobil ise 1 kWh başına 7 kilometrenin altında kaldı.

Marka Model Verimlilik (km/kWh) Gerçek menzil (km) Net batarya kapasitesi (kWh) Renault Twingo 8,33 229 27,5 Tesla Model Y 7,77 466 60 Mercedes-Benz CLA 7,21 613 85 Kia EV2 6,84 397 58 Audi Q4 e-tron 6,14 473 77 BMW iX3 6,14 640 108,7 Citroën ë-C5 Aircross 5,92 436 73,7 BYD Atto 2 5,81 262 45,1 Peugeot e-5008 5,78 422 73 Opel Grandland 5,77 425 73,7 Xpeng P7+ 5,74 419 73 Mazda 6e 5,59 380 68 Leapmotor B10 5,49 357 65 Volvo EX60 5,3 488 92 Zeekr 7GT 4,92 477 97

Bu değerler şarj kayıplarını içermeyen batarya bazlı ölçüme dayanıyor.

ŞARJ KAYIPLARI HESABA KATILDIĞINDA SONUÇ DEĞİŞİYOR

Bataryada kullanılabilen enerji ile şarj sırasında alınan toplam enerji aynı değil. Şarj işlemi sırasında dönüşüm, soğutma ve araç sistemlerinin çalışması için de enerji harcanıyor. Bu nedenle sürüş verimliliği, kullanım maliyetini tek başına açıklamaya yetmiyor.

AUTOBEST’in şarjdan alınan enerjiyi de hesaba katan EcoC 4 ölçümünde Twingo yine ilk sırada yer aldı. Ancak sonuç bu kez 1 kWh başına 7,41 kilometre oldu. Bu da 100 kilometre için yaklaşık 13,5 kWh enerjiye karşılık geliyor.

Şarj kayıplarının değerlendirildiği ayrı ölçümde en düşük ek enerji ihtiyacı yüzde 4,7 ile Volvo EX60’ta görüldü. Zeekr 7GT yüzde 7,45 ile onu izlerken Kia EV2’de oran yüzde 18,16’ya çıktı.

HİÇBİR MODEL RESMİ MENZİLİNE ULAŞAMADI

Test edilen 15 otomobilin tamamı, bu parkur ve hava koşullarında açıklanan WLTP menzilinin altında kaldı. Resmi değerine en fazla yaklaşan model, yüzde 95’lik gerçekleşme oranıyla Kia EV2 oldu. Audi Q4 e-tron yüzde 92,6, Peugeot e-5008 ise yüzde 90,8 seviyesinde kaldı.

Bu sonuçlar, ölçümlerin yapıldığı koşulları yansıtıyor. Testler 20–25 derece sıcaklıkta, otoyol, şehir dışı ve şehir içi bölümler içeren karma rotalarda gerçekleştirildi. Klima ve multimedya sistemleri açık tutuldu, sürüş tarzının etkisini azaltmak için sürücüler her 30 kilometrede otomobil değiştirdi.

HIZLI ŞARJDA DÖRT MODEL ÖNE ÇIKTI

Xpeng P7+, Zeekr 7GT, Volvo EX60 ve BMW iX3, 100 kilometrelik gerçek sürüş menziline karşılık gelen enerjiyi ortalama dört dakikada aldı. Mercedes-Benz CLA’da bu süre beş, Tesla Model Y’de altı dakika olarak ölçüldü.

Bu süreler, bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e doldurulduğu şarj oturumunun ortalamasına dayanıyor. Dolayısıyla şarjın herhangi bir anında aynı hızın korunacağı anlamına gelmiyor. Verimlilik lideri Twingo’nun aynı miktarda menzil kazanması ise 22 dakika sürdü.

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