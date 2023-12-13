Tesla'da kriz! 2 milyon araç geri çağrıldı

Geri çağırma, Tesla’nın ABD pazarındaki neredeyse tüm araçlarını etkiliyor. Özellikle 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y modellerini kapsıyor.

Geri çağırılan araçlara, sürücülerin odaklanmalarını sağlayacak yeni kontroller ve uyarılar içeren bir yazılım güncellemesi gönderilecek. Yazılım güncellemesi, bazı araçlara Salı günü itibariyle ulaştı, diğer araçlara ise ilerleyen günlerde ulaşacak.

TESLA'NIN OTOPİLOTU KAZALARA YOL AÇIYOR

ABD'nin Florida eyaletinde bir yargıç, Kasım ayında Tesla CEO'su Elon Musk'ın otomobil üreticisinin otopilot sistemindeki tehlikeli bir kusurun farkında olduğuna ancak yine de arabaların satışına devam ettiğine dair kanıtlar buldu. Reuters'in haberine göre hakim Reid Scott, Tesla'yı "otopilot sürücü asistanı" sisteminden kaynaklanan ölümcül bir kazayla ilgili kasıtlı suiistimal ve ağır ihmalle suçlayan bir davaya yeşil ışık yaktı.

Mahkeme belgelerine göre yargıç Scott, Tesla'nın "ürünleri otonom olarak gösteren bir pazarlama stratejisi izlediğine" ve Musk'ın söz konusu teknolojiyle ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaların "önemli bir etkiye sahip olduğuna" dair kanıtlar elde etti.

Scott ayrıca kazayı, 2016'daki ürkütücü derecede benzer olan bir ölümcül kazayla karşılaştırdı. Joshua Brown isimli Tesla sahibi, otopilot sisteminin çapraz trafiği tespit edememesi ve arabayı yüksek hızla bir çekici römorkunun altına sürüklemesi sonucu hayatını kaybetmişti.