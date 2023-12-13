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    • Haberler > T-Otomobil > Tesla'da kriz! 2 milyon araç geri çağrıldı

    Tesla'da kriz! 2 milyon araç geri çağrıldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tesla&#039;da kriz! 2 milyon araç geri çağrıldı
    Tesla, Otopilot, Autopilot

    Tesla, otopilot sistemindeki bir hatayı gidermek için 2 milyonu aşkın aracını geri çağırma kararını duyurdu.

    Tesla, otopilotu kullanırken sürücülerin odaklanmasını sağlaması gereken kusurlu 'otopilot sürücü izleme sistemi' nedeniyle 2 milyondan fazla aracı geri çağırdı. Şirket, sürücülerin dikkatini dağıtan ve kazalara neden olan hatayı bir yazılım güncellemesiyle çözeceğini açıkladı.

    ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otopilotun kısmen otomatik sürüş özelliğinin yeterli olmadığını ve “sistemin kötüye kullanılmasına yol açabileceğini” belirledi. Kurum, kısmen otomatik sürüş özelliği aktifken yapılan kazalara ilişkin iki yıl süren bir soruşturma sonucunda Tesla’yı araçlarını geri çağırmaya zorladı.

    Geri çağırma, Tesla’nın ABD pazarındaki neredeyse tüm araçlarını etkiliyor. Özellikle 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y modellerini kapsıyor.

    Geri çağırılan araçlara, sürücülerin odaklanmalarını sağlayacak yeni kontroller ve uyarılar içeren bir yazılım güncellemesi gönderilecek. Yazılım güncellemesi, bazı araçlara Salı günü itibariyle ulaştı, diğer araçlara ise ilerleyen günlerde ulaşacak.

    TESLA'NIN OTOPİLOTU KAZALARA YOL AÇIYOR

    ABD'nin Florida eyaletinde bir yargıç, Kasım ayında Tesla CEO'su Elon Musk'ın otomobil üreticisinin otopilot sistemindeki tehlikeli bir kusurun farkında olduğuna ancak yine de arabaların satışına devam ettiğine dair kanıtlar buldu. Reuters'in haberine göre hakim Reid Scott, Tesla'yı "otopilot sürücü asistanı" sisteminden kaynaklanan ölümcül bir kazayla ilgili kasıtlı suiistimal ve ağır ihmalle suçlayan bir davaya yeşil ışık yaktı.

    Mahkeme belgelerine göre yargıç Scott, Tesla'nın "ürünleri otonom olarak gösteren bir pazarlama stratejisi izlediğine" ve Musk'ın söz konusu teknolojiyle ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaların "önemli bir etkiye sahip olduğuna" dair kanıtlar elde etti.

    Scott ayrıca kazayı, 2016'daki ürkütücü derecede benzer olan bir ölümcül kazayla karşılaştırdı. Joshua Brown isimli Tesla sahibi, otopilot sisteminin çapraz trafiği tespit edememesi ve arabayı yüksek hızla bir çekici römorkunun altına sürüklemesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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