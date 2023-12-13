Tesla'da kriz! 2 milyon araç geri çağrıldı
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Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tesla, otopilot sistemindeki bir hatayı gidermek için 2 milyonu aşkın aracını geri çağırma kararını duyurdu.
Tesla, otopilotu kullanırken sürücülerin odaklanmasını sağlaması gereken kusurlu 'otopilot sürücü izleme sistemi' nedeniyle 2 milyondan fazla aracı geri çağırdı. Şirket, sürücülerin dikkatini dağıtan ve kazalara neden olan hatayı bir yazılım güncellemesiyle çözeceğini açıkladı.
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otopilotun kısmen otomatik sürüş özelliğinin yeterli olmadığını ve “sistemin kötüye kullanılmasına yol açabileceğini” belirledi. Kurum, kısmen otomatik sürüş özelliği aktifken yapılan kazalara ilişkin iki yıl süren bir soruşturma sonucunda Tesla’yı araçlarını geri çağırmaya zorladı.