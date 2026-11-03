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T-Otomobil

Togg iki modelle zirvede yerini korudu: Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri

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Togg iki modelle zirvede yerini korudu: Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri
Başlık ResmiTogg iki modelle zirvede yerini korudu: Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Güncel satış rakamlarına göre, Ekim 2026 döneminde en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu. Yerli üretim Togg'dan Tesla, Citroen, Peugeot, MINI ve Kia'ya kadar birçok marka satış yarışında öne çıkarken, en çok satan modeller de netleşti. İşte Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobilleri ve güncel satış rakamları.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk 10 ayında elektrikli araç satışları 135.979 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 148.304 adetlik elektrikli araç satışı gerçekleşmişti.

Tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 19,6’ya çıktı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Ekim ayında en çok elektrikli otomobil satan markaların zirvesinde yılın ilk ayından itibaren olduğu gibi Togg yer alıyor.

Satışlara model bazında baktığımızda Ekim ayında Togg’un SUV modeli T10X zirvede. Markanın sedan modeli T10F ise ikinci sırada yer alıyor. Marka Ekim ayında yüzde 47’ye ulaşan pazar payıyla elektrikli araç satışlarının neredeyse yarısının sahibi oldu.

Togg iki modelle zirvede yerini korudu: Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri
Başlık ResmiTogg iki modelle zirvede yerini korudu: Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri

İşte Türkiye’nin tercih ettiği elektrikli modeller…

MODELEKİM
1. TOGG T10X

4.059 adet

2. TOGG T10F

2.702 adet

3. KGM TORRES

1.705 adet

4. HYUNDAİ IONIQ 3

1.077 adet

5. CİTROEN C3

430 adet

6. MERCEDES GLC

395 adet

7. VOLVO EX40

392 adet

8. VOLVO EX30

346 adet

9. BMW X3

273 adet

10. MERCEDES GLB

252 adet

Ekim döneminde ise Togg yine iki modeliyle zirvede yer aldı.

MODELOCAK-EKİM
1. TOGG T10X

26.079 adet

2. TOGG T10F

18.108 adet

3. KGM TORRES

12.159 adet

4. MINI COUNTRYMAN

8.203 adet

5. TESLA MODEL Y

6.118 adet

6. VOLVO EX30

5.912 adet

7. OPEL FRONTERA

4.858 adet

8. CITROEN C3 AIRCROSS

3.400 adet

9. VOLVO EX40

2.992 adet

10. BMW iX1

2.730 adet

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