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T-Otomobil

Togg’dan Kasım’a özel kampanya! 1,5 milyon TL’ye 0 faiz

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Togg’dan Kasım’a özel kampanya! 1,5 milyon TL’ye 0 faiz
Başlık ResmiTogg’dan Kasım’a özel kampanya! 1,5 milyon TL’ye 0 faiz "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Yerli ve milli otomobil markası Togg, Kasım ayı fiyat listesini ve finansman kampanyalarını güncelledi. Togg, 2026 yılının başından beri yaptığı sıfır faiz kampanyasına Kasım ayında da rakamları değiştirerek devam ediyor. 1,5 milyon TL’ye faizsiz kredi imkanı ya da 670 bin TL peşinatla Togg sahibi olunabiliyor.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Togg, Kasım ayı fiyat listesini ve yeni finansman kampanyasını açıkladı. Kasım ayında da Togg T10X ve fastback modeli T10F’in fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

GÜNCEL TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

T10F V1 RWD Standart Menzil (350 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon, 1.885.000 TL’den

T10F V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.196.000 TL’den

T10F V2 RWD Uzun Menzil (610 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.371.000 TL’den

T10F V2 4More (523 km menzil) 320 kW’lık 4 tekerden çekişli versiyon ise 3.218.000’den satılıyor.

Togg’dan Kasım’a özel kampanya! 1,5 milyon TL’ye 0 faiz
Başlık ResmiTogg’dan Kasım’a özel kampanya! 1,5 milyon TL’ye 0 faiz

KASIM AYI GÜNCEL TOGG T10X FİYAT LİSTESİ

T10X V1 RWD Standart Menzil (314 km) - 1.909.048 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil (523 km) - 2.219.668 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil (523 km) - 2.411.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen (468 km menzil) - 3.218.137 TL

OPSİYON LİSTESİ

V1 versiyon için 19 İnç Jantlar 40.000 TL, Teknoloji ve Konfor Paketi T10X için 50.000 TL iken T10F için 40.000 TL.

V2 versiyon için Kış Paketi 25.000 TL, Akıllı Destek Paketi 30.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL’den satılıyor.

Panoramik Cam Tavan Togg T10X V1 ve V2 versiyonlarında 65.000 TL, Togg T10F için ise iki versiyonda da 50.000 TL.

V2 4More versiyon için tek paket olan Obsidiyen Tasarım Paketi ise 100.000 TL’den satılıyor.

Togg’dan Kasım’a özel kampanya! 1,5 milyon TL’ye 0 faiz
Başlık ResmiTogg’dan Kasım’a özel kampanya! 1,5 milyon TL’ye 0 faiz

1,5 MİLYON TL’YE YÜZDE 0 FAİZ İMKANI

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel uygulanan finansman kampanyalarında 0 faiz seçenekleri dikkat çekiyor.

Kasım ayına göre kredi miktarları, vade sayıları ve faiz oranlarında değişiklik oldu. Togg T10F için bireysel kullanıcılara özel 1,7 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Yani 2.371.000 TL’lik araç için 671.000 TL peşinat ödemek yeterli olabiliyor.

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10F V2700.000TL4 ay0,00%175.000 TL
T10F V2500.000TL6 ay0,00%83.334TL
T10F V2300.000 TL10 ay0,00%30.000 TL
T10F 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
T10F V21.700.000 TL48 ay2,95%78.008 TL
T10F 4More1.500.000 TL36 ay2,95%77.527TL

TOGG T10 X KAMPANYALARI

Togg'un SUV modeli T10X’te de bireysel kullanıcılara özel 0 faizli finansman sağlanıyor.

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10X V2700.000TL4 ay0,00%175.000 TL
T10X V2500.000TL6 ay0,00%83.334TL
T10X V2300.000 TL10 ay0,00%30.000 TL
T10X 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
T10X V21.700.000 TL48 ay2,95%78.008 TL
T10X 4More1.500.000 TL36 ay2,95%77.527TL
Togg’dan Kasım’a özel kampanya! 1,5 milyon TL’ye 0 faiz
Başlık ResmiTogg’dan Kasım’a özel kampanya! 1,5 milyon TL’ye 0 faiz

KURUMSALA SIFIR PEŞİNAT FIRSATI

Marka, kurumsal kullanıcılar için filo satın alımlarına özel anlaşmalı bankalarla yüzde 100 finansman desteği sunuyor. Ayrıca sıfır faiz kampanyaları da bulunuyor.

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10F V2700.000TL4 ay0,00%175.000 TL
T10F V2500.000TL6 ay0,00%83.334TL
T10F V2300.000 TL10 ay0,00%30.000 TL
T10F 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10X V2700.000TL4 ay0,00%175.000 TL
T10X V2500.000TL6 ay0,00%83.334TL
T10X V2300.000 TL10 ay0,00%30.000 TL
T10X 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
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